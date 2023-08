Garuda will zu Skyteam

Indonesiens Fluggesellschaft Garuda Indonesia will der Luftfahrtallianz Skyteam beitreten.

Garuda hat bei Skytem ein offizielles Beitrittsgesuch hinterlegt und will bis 2012 Vollmitglied sein. Der Flag Carrier Indonesiens durfte zwischen 2005 und 2009 nicht mehr nach Europa fliegen, da die indonesischen Airlines für ihre miserablen Sicherheitsstandards bekannt waren. Im Juni 2009 wurde die Flugsperre für Garuda aufgehoben und seit dem Sommer 2010 verkehrt die Fluggesellschaft wieder regelmässig nach Amsterdam und will in naher Zukunft weitere europäische Destinationen ansteuern. Mit dem neuen Mitglied erhofft sich Skyteam über Jakarta einen erweiterten Zugang zum asiatischen Markt zu erlangen und Garuda will für ihre Passagiere über die grossen Skyteam Mitglieder Air France und KLM gute Verbindungen innerhalb Europas sicherstellen.