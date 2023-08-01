Mit PLAY von Frankfurt nach Island

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

Der isländische Low-Cost-Carrier PLAY Airlines wird ab dem 14. Dezember 2023 neu vom Flughafen Frankfurt zum Flughafen Keflavík verkehren.

Passagiere mit Fernweh können ab diesem Winter mit PLAY viermal wöchentlich, jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags von Frankfurt nach Keflavík in Island abheben. Die Fluggesellschaft PLAY, welche im Juli ihr zweijähriges Jubiläum feierte, festigt mit dieser Streckennetzerweiterung Deutschland weiter als wichtigen Markt. Seit Ende Juni 2021 fliegt PLAY ganzjährig von Berlin nach Island, im Mai dieses Jahres folgte der Erstflug von Hamburg nach Island. Auch Düsseldorf gehört seit Juni zum internationalen Flugplan von PLAY.