GECAS schliesst Boeing Bestellung ab

General Electric Capital Aviation Services hat die Bestellung über zwei Boeing 747-8 Frachter und acht Boeing 777-300ER finalisiert.

Die Bestellung dieser Maschinen wurde an der Paris Air Show 2011 angekündigt und konnte jetzt unter Dach und Fach gebracht werden. Mit der Boeing 747-8 rundet GECAS ihr Portfolio gegen oben ab und mit den Boeing 777-300ER will der starke Flugzeugleasingarm von General Electric ihre Marktpräsenz weiter stärken. GECAS hat bei Boeing bereits 61 Boeing 777 Langstreckenjets in Auftrag gegeben.