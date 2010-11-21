Copa mietet weitere Boeing 737

Die Fluggesellschaft aus Panama wird weitere zehn Boeing 737-800 Next Generation Verkehrsflugzeuge leasen.

Die Mietverträge über fünf Jets werden mit General Electric Capital (GECAS) geschlossen, drei Maschinen werden von BOC Aviation angemietet und die restlichen zwei Boeing 737-800 NG werden von Aviation Capital Group geleast. Die ersten fünf Maschinen werden 2011 geliefert und die nächsten fünf Jets werden 2013 in die Flotte von Copa integriert. Mit diesen zusätzlichen zehn Boeing 737-800 wird Copa ihre 737 Flotte auf 33 Maschinen ausbauen.