GECAS kauft Boeing 747-8 Frachter

General Electric Capital Aviation Services hat an der Paris Air Show zusammen mit Boeing eine Kaufabsichtserklärung für zwei Boeing 747-8 Frachtflugzeuge und acht Boeing 777-300ER bekannt gegeben.

Der 747-8 Vollfrachter ist ein neues Flugzeugmodell im Flugzeugportfolio von GECAS. GECAS wird zudem acht weitere Boeing 777-300ER kaufen. Sobald die Details des neuen Auftrags geklärt sind, werden die Bestellungen auf der Homepage von Boeing erfasst werden. GECAS wird ihre Frachtjumbos mit dem General Electric GEnx-2B ausrüsten, die Boeing 777-300ER kriegt das General Electric GE90-115B Triebwerk.