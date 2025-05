Flughafen München feiert Jubiläen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Flughafen München feiert 15 Jahre Partnerschaft mit Continental Airlines, Singapore Airlines und All Nippon Airways.

Ein besonderes Jubiläum begeht der Flughafen München in diesem Jahr gemeinsam mit Continental Airlines, die inzwischen in United Airlines aufgegangen ist, sowie mit Singapore Airlines und All Nippon Airways (ANA): Seit 15 Jahren besteht eine kontinuierliche Partnerschaft mit diesen drei Fluggesellschaften der Star Alliance. Diese Zusammenarbeit festigt Münchens Position als Premium-Hub im internationalen Luftverkehr.

Boeing 787 Dreamliner All Nippon Airways (Foto: ANA)

Die Verbindung zwischen München und New York-Newark nahm im März 2010 zunächst Continental Airlines auf, die später in United Airlines aufging. Seitdem absolvierte die Airline etwa 10.800 Flüge auf dieser Strecke, brachte fast zwei Millionen Passagiere ans Ziel und bewegte 41.500 Tonnen Fracht. United setzt auf der New York-Newark-Verbindung mittlerweile eine Boeing 767-400 mit 235 Sitzplätzen ein und hat in den vergangenen 15 Jahren ihr Streckennetz ab München um Flüge nach Washington, Houston, Denver, Chicago und San Francisco erweitert.

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Ebenfalls zum Sommerflugplan 2010 nahm Singapore Airlines den Passagierflugbetrieb in München auf, nachdem zuvor bereits Frachter die Region mit Singapur, Indien und den USA verbunden hatten. Anfangs setzte die Fluggesellschaft auf eine Boeing 777 mit Verlängerung nach Manchester, bevor sie die Strecke ab Oktober 2016 nonstop bediente. Seither führte Singapore Airlines nahezu 10.000 Flugbewegungen durch, beförderte rund 1,7 Millionen Reisende und verlud etwa 96.000 Tonnen Luftfracht. Während der Pandemie war München – neben Frankfurt – das erste europäische Ziel, das die Airline wieder mit dem südostasiatischen Stadtstaat verband. Dies unterstreicht das gegenseitige Vertrauen sowie die strategische Bedeutung des Hubs. Derzeit kommt auf der Strecke ein Airbus A350-900 zum Einsatz.

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Juli 2010 war All Nippon Airways die dritte Interkontinentalfluggesellschaft, die am bayerischen Hub ihr Streckennetz aufnahm. Zunächst flog ANA täglich nach Tokio-Narita, wechselte jedoch nach vier Jahren zum zentraler gelegenen Flughafen Tokio-Haneda. Seither registrierte die Airline rund 8.200 Flugbewegungen und beförderte etwa 1,4 Millionen Fluggäste. Gleichzeitig bewegte sie mehr als 128.000 Tonnen Fracht. Derzeit setzt ANA auf den modernen Dreamliner vom Typ Boeing 787-9.

Die 15-jährige Zusammenarbeit mit United Airlines, Singapore Airlines und All Nippon Airways zeigt eindrucksvoll, welche Rolle München als internationales Drehkreuz spielt. Ein umfassendes Streckennetz, moderne Infrastruktur und die hohe Standortattraktivität machen den Flughafen zu einem verlässlichen Partner im globalen Luftverkehr. Das dreifache Jubiläum belegt den nachhaltigen Erfolg dieser Kooperationen, von denen Passagiere ebenso profitieren wie die Logistikbranche.