Flughafen München erwartet regen Pfingstverkehr

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Am kommenden Wochenende starten die Pfingstferien in Bayern und damit beginnt die zweite große Reisezeit des Jahres am Münchner Airport.

Für den Zeitraum vom 6. Juni bis zum 22. Juni 2025 wurden von den Airlines rund 17.000 Flugbewegungen zu 214 Destinationen angemeldet. Das sind knapp acht Prozent mehr Flüge als im Vorjahr. Insgesamt werden mehr als 2,3 Millionen Reisende erwartet. Am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, reisen über 410.000 Passagiere über den Flughafen München – knapp 3.000 Starts und Landungen sind geplant. Damit ist es das bisher verkehrsstärkste Wochenende in diesem Jahr. Der Flughafen, die Airlines, Behörden und Dienstleister sind gut für die Ferien vorbereitet und setzen zusätzliches Personal zur Unterstützung der Reisenden ein.

Auch in den Pfingstferien gehört der Mittelmeerraum mit Zielen wie Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich und die Türkei mit rund 6.000 Flugbewegungen zu den gefragtesten Zielen. Die Nachfrage nach interkontinentalen Verbindungen ist ebenfalls hoch: Die USA und Kanada werden beispielsweise mit über 840 Flügen mit München verbunden. In Asien sind Thailand, Indien, Japan und im mittleren Osten die Vereinigten Arabischen Emirate mit über 380 Starts und Landungen am stärksten frequentiert.

Ein guter Start in den Urlaub fängt bereits beim vorausschauenden Packen an: Um die Sicherheitskontrollen schnell zu passieren, wird empfohlen im Handgepäck nur die wichtigsten Gegenstände mitzunehmen, darunter beispielsweise Wertgegenstände und Medikamente, sowie Dokumente und Unterlagen. Das beschleunigt den Prozess an der Sicherheitskontrolle und beim Einsteigen ins Flugzeug. Einzelne Airlines bieten auch an, das Handgepäck kurzfristig und kostenlos aufzugeben. Es wird darüber hinaus empfohlen, den Online- oder Vorabend-Check-in der Airlines zu nutzen.

Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen reisen, haben über die Online-Plattform parken.munich-airport.de die Möglichkeit, sich vorab bequem einen Parkplatz zu sichern, da in den Ferien oft eine sehr hohe Nachfrage besteht.

Passagiere sollten am Abflugtag sowohl für die Fahrt zum Flughafen als auch für den Aufenthalt am Airport genügend Zeit einplanen. Wer an diesem Tag einchecken möchte, sollte jedoch nicht vor Öffnung der Schalter im Terminal erscheinen. Informationen dazu können Reisende bei ihrer jeweiligen Airline in Erfahrung bringen. Zudem stehen in beiden Terminals für bereits eingecheckte Fluggäste Automaten zur Verfügung, bei denen sie ihr Gepäck selbst aufgeben können.

Flughafen München