Faszination Modellbau in Friedrichshafen

Faszination Modellbau Friedrichshafen P-51D Mustang (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Faszination Modellbau steht vor der Tür. Neben Flugmodellen stehen vom 3. bis 5. November an der Messe Friedrichshafen alle Sparten des Modellbaus im Rampenlicht.

Flug-, Schiffs- oder Truckmodellbau, RC-Cars, Race-Copter, Luftschiffe, Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Plastik- und Kartonmodelle oder LEGO-Welten? Egal, wonach das Herz begehrt: Die Messe FASZINATION MODELLBAU Friedrichshafen vereint alle diese Leidenschaften und präsentiert die Vielfalt der Hobbys in ihrer schönsten Form. Und schon in wenigen Tagen ist es so weit! Wir freuen uns auf spektakuläre Flugvorführungen, Messe-Neuheiten, Top-Aussteller und Mitmachaktionen aller Sparten.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modellflugzeug Spitfire (Foto: Hobby Verlag AG)

Airshow vor dramatischer Alpenkulisse

Sowas gibt’s nur auf der FASZINATION MODELLBAU: Die Airshow „FMT-Stars des Jahres“, organisiert von der Fachzeitschrift FMT, verspricht ein spektakuläres Ereignis vor der einmaligen Kulisse des Bodensee-Airports, mit den majestätischen Alpen im Hintergrund. Freuen können wir uns auf hochkarätige Showacts, darunter der frischgebackene Scale-Jet-Weltmeister Frank Westerholt, das erfolgreiche deutsche F3K-Nationalteam, das F5J-Nationalteam – und die Sieger der Jet-Synchronflug-DM, Matthias Hocke und Marc Petrak. Nicht zu vergessen der Deutsche Meister der F3N-Heli-Freestyle-Klasse, Tillmann Bäumener, gemeinsam mit dem Drittplatzierten Matthias Wohlrab. Zudem wird Superstar Gernot Bruckmann mit einer atemberaubenden 3D-Freestyle-Vorführung und einer Synchron-Segelkunstflugshow zusammen mit Patrick Georg dabei sein.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modellflugzeug (Foto: Hobby Verlag AG)

Beim erstmalig stattfindenden Outdoor-Firmenfliegen präsentieren ausstellende Hersteller wie Kavan, Multiplex, Mahmoudi Modellsport und Akatja/Chaservo ausgewählte Produkt-Highlights in Aktion. Natürlich ist auch der Verlag für Technik und Handwerk mit von der Partie und stellt unter anderem die neuesten Bauplanmodelle „Teufel!“ und „Do-228″ vor.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Bf 109 (Foto: Hobby Verlag AG)

Flugmodell-Action in der Halle

Im hellen und sonnenverwöhnten Foyer am westlichen Eingangsbereich, unter einem gigantischen Glasdach, bieten sich ideale Bedingungen für die „FMT-Indoor-Action“, eine Hallen-Airshow auf 30×30-Meter Fläche. Und auch in diesem Jahr dürfen die Besucher der FASZINATION MODELLBAU hier auf einige besondere Höhepunkte gespannt sein. Das Spektrum reicht von winzigen 2-Gramm-Saalflugmodellen bis hin zu imposanten Scale-Modellen mit einer Spannweite von 2 Metern. Es erwarten die Zuschauer auch spektakuläre Hubschrauber-Kunstflugshows und ein mitreißendes Aeromusical.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modell McDonnell Douglas F-4 Phantom (Foto: Hobby Verlag AG)

Auch 2023 wird es wieder das beliebte Wechselspiel aus perfekt inszenierten Show-Flugvorführungen – mit den teilweise exotischen Eigenbau-Modellen – und Präsentationen von Serienmodellen durch die Hersteller geben.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Eisenbahnanlage (Foto: Hobby Verlag AG)

Eisenbahn-Romantik mit Hagen von Ortloff

Wer kennt sie nicht, die Fernseh-Sendung „Eisenbahn-Romantik“ von und mit Hagen von Ortloff. Auch in diesem Jahr kommt der sympathische Moderator wieder zur Autogrammstunde auf die Messe: Ganz entspannt und hautnah erzählt er seine Eisenbahngeschichten und kommt mit dem Publikum ins Gespräch. An den drei Messetagen wird er an seinem eigenen Präsentationsstand (Halle A1) jeweils von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr für alle da sein.

Voller Eisenbahn-Romantik sind dann auch die Hallen Hallen A1 und A2: Hier finden wir Modellbahn-Anlagen aller Spurweiten, mit Nachbauten legendärer Bahnhöfe und Landschaften, mit wunderschönen Dioramen, historischen Brücken und Pässen. Die Strecken, die von engagierten Vereinen liebevoll gestaltet wurden, begeistern mit ihren ausgeklügelten Layouts und der Liebe zum Detail. Aber auch namhafte Hersteller wie Märklin, ROCO/Fleischmann, BRAWA, PIKO, Hornby, Bemo, Tillig, Faller, Herpa, Noch, Viessmann und viele mehr sind wieder dabei. Neben den großen Anbietern ergänzen spezialisierte Kleinserienhersteller das umfangreiche Sortiment. Doch nicht nur das Staunen steht im Vordergrund – an zahlreichen Mitmachstationen können die Besucher selbst aktiv am faszinierenden Geschehen teilnehmen.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Dampfbahnen (Foto: Hobby Verlag AG)

Echtdampf-Hallentreffen mit tonnenschweren Modellen

Das Echtdampf-Hallentreffen ist das weltweit größte Treffen für Modelleisenbahnen, Straßenfahrzeuge, Schiffe und Anlagen, die mit Dampf betrieben werden. Ein absolutes Highlight ist die historische Dampfmaschine Tasker Little Giant im unglaublichen Maßstab 1:1,3 und mit einem Gewicht von sage und schreibe 2,7 Tonnen! Es handelt sich hier um einen der größten und schwersten Dampfmodell-Nachbauten in Deutschland.

Faszination Modellbau Friedrichshafen Eisenbahnanlage (Foto: Hobby Verlag AG)

In den Hallen B2 und B3 erwarten uns erneut Hunderte von Exponaten in verschiedensten Maßstäben, die mit ihrem zischenden und dampfenden Betrieb faszinieren und uns in ihren Bann ziehen. Auch in der Halle A2 ist das Echtdampf-Hallentreffen mit stationären Dampfmodellen und der Modulanlage in Spur I und IIm vertreten. Private Teilnehmer, Clubs und Vereine präsentieren stolz ihre Modelle auf Schienen, Podesten und sogar auf dem Wasser. Erfahrene Dampfmodellbauer stehen bereit, um die begeisternde Mechanik ihrer Modelle zu erläutern. Als ganz besonderes Erlebnis können die Besucher zudem eine Mitfahrt über das Messegelände in einem Dampfzug genießen.

Aus Millionen Steinen: LEGO-Fan-Ausstellung

Der LEGO-Fan-Verein Bricking Bavaria e.V. präsentiert in der Halle A7 atemberaubende Fantasiewelten und beeindruckende Bauwerke aus Millionen LEGO-Steinen. Beim Besuch dieser Ausstellung tauchen wir ein in berühmte Stadtviertel, beeindruckende Gebäude und ikonische Filmszenen – und fragen uns, wie solche Meisterwerke erschaffen werden konnten. In Halle A7 können wir zudem das umfangreiche Produktsortiment von LEGO bei zahlreichen Fachhändlern entdecken und sogar vor Ort selbst kreativ mit LEGO bauen. Familien und Kinder erwartet eine Fülle an kreativem Spielspaß mit Produkten wie LEGO Technic, LEGO Minecraft, LEGO DREAMZzz, LEGO Friends und LEGO NINJAGO.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Erwachsene und Kinder sind eingeladen, um sich am Bau der großen LEGO Creative-Wall zu beteiligen. Durch die Kreativität aller entsteht so über die Dauer der Messe hinweg ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk.

Faszination Modellbau Friedrichshafen "Achtung Panzer" (Foto: Hobby Verlag AG)

Showtruck-Spektakel, Stapler-Fahren, Pistenraupen-Parcours

Auf keinen Fall sollten Sie verpassen, wenn am Freitag und Samstag ab 16:30 Uhr die Beleuchtung in Halle A4 gedimmt wird – und dann beginnt ein faszinierendes Schauspiel: Die RC-Showtrucks präsentieren ihre schillernden Lichteffekte, Baumaschinen warnen mit ihren Rundumleuchten, die Feuerwehr eilt mit Blaulicht zum simulierten Einsatz, und die Pistenraupen beleuchten die Hänge. Der Nutzfahrzeugmodellbau enthüllt hier seine ganze Faszination. In Kombination mit der äußerst detaillierten Gestaltung der Truckparcours verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Vorbildern und Nachbildungen. Das ist eine atemberaubende Show.

Möchten Sie selbst Stapler fahren? Die Aussteller Fechtner-Modellbau und Andys Ladegut laden herzlich zur Teilnahme an der Stapler-Competition auf der FASZINATION MODELLBAU ein, die im Innenhof vor Halle A4 stattfindet. Das ist nicht nur eine Menge Spaß, sondern es gibt sogar täglich die Chance, einen Carson-Gabelstapler zu gewinnen.

Etwa 3.000 Liter Kunststoffschnee verwandeln eine 80 Quadratmeter große Showbühne in eine glitzernde Winterlandschaft, die keine Wünsche offenlässt. Hier zeigt sich modernste RC-Modelltechnik in allen erdenklichen Maßstäben, eingebettet in liebevoll gestaltete Gebäude und zahlreiche Details. Ein definitives Highlight sind dabei die sechsmal täglich stattfindenden Live-Shows unter dem neuen Titel „Battlecry – Kampf gegen die Elemente“. Diese beeindruckende Choreografie bringt gleichzeitig elf Pistenraupen im Maßstab 1:12 auf die Bühne!

Faszination Modellbau Friedrichshafen Schiffbecken (Foto: Hobby Verlag AG)

Schiffsmodelle auf riesigem 400-m²-Wasserbecken

Ein Anblick, der zum Träumen einlädt, erwartet die Besucher erneut in Halle A5: Auf dem 400 m² großen Wasserbecken können wir riesige Containerschiffe und voll funktionsfähige Arbeitsschiffe bewundern, die majestätisch vorbeiziehen. Dazu gesellen sich actiongeladene Vorführungen, darunter Segelmatches, Jetski-Rennen und Seenotrettungsübungen. Und natürlich darf das traditionsreiche Entenschubsen nicht fehlen – welches Team wird diesmal alle Enten mithilfe der kleinen Ramborator-Schubschiffmodelle ins gegnerische Tor manövrieren und als Sieger die Schiffshalle verlassen?

Faszination Modellbau Friedrichshafen Schiffmodellbau (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Stand der Neckarpiraten in Halle A5 erwartet alle Kinder und Jugendlichen die „Werft für Kids.“ Hier können sie unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes Modellboot zu bauen und es anschließend auf einem eigens eingerichteten kleinen Wasserbecken in See stechen lassen. Selbstverständlich dürfen die jungen Teilnehmer ihre frisch gebauten Modelle nach dem erfolgreichen Stapellauf mit nach Hause nehmen. Junge Schiffsmodellbauer können in diesem Jahr auch wieder das „Steuermannspatent“ erwerben. Dies ist eine Urkunde, auf die sie stolz sein können – sie wird nach einer Einführung in die Steuerung und das Manövrieren von Schiffmodellen feierlich überreicht.

Die große Schnitzeljagd für die Kleinen

Ein besonderes Highlight erwartet vor allem die jungen Messebesucher: die große Schnitzeljagd, die an allen drei Messetagen stattfindet. Den Fragebogen gibt’s als Download direkt unter www.faszination-modellbau.de, am Messe-Eingang oder am Stand 3100 des Verlags für Technik und Handwerk (Halle A3). Und so geht’s: Besucht die Messestände, beantwortet die gestellten Fragen korrekt und sammelt die Standstempel. Wenn ihr einmal nicht weiterkommt, hilft das freundliche Standpersonal gerne weiter.

Den ausgefüllten Fragebogen gibt man am Ende der Schnitzeljagd am Stand 3100 ab. Unter allen richtigen Antworten findet dort am Freitag und Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr eine Verlosung statt. Mit fantastischen Preisen aus verschiedenen Bereichen des Modellbaus

Völlig unproblematisch: Anreise und Parken

Das Messegelände der FASZINATION MODELLBAU liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens Friedrichshafen und ist mit allen Verkehrsmitteln perfekt erreichbar. Detailinfos gibt’s unter: www.faszination-modellbau.de/anreise-hallenplan

Faszination Modellbau Friedrichshafen Modellflugzeug Fokker (Foto: Hobby Verlag AG)

Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, empfiehlt sich der Online-Ticket-Kauf: https://ticketshop.schall-messen.de/shop