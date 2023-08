Ex-Im Bank finanziert Boeing 737-800

Die amerikanische Export Import Bank Ex-Im finanziert einige Boeing 737-800 Maschinen von SunExpress.

Die türkische SunExpress ist in Antalya beheimatet und betreibt eine Flotte von 18 Boeing 737 und 3 Boeing 757. Die Charter Fluggesellschaft ging 1990 mit einer Boeing 737 an den Start und kann in diesem Jahr ihr 20 Jähriges Bestehen feiern. Die nächsten Boeing 737-800 Maschinen wird SunExpress über die Hilfe der EX-Im Bank in den USA finanzieren. Die Bank stellt Exportkredite zur Verfügung, um die amerikanische Industrie bei der Finanzierung ihrer Exporte zu unterstützen. Die 220 Millionen US Dollar werden wiederum von der kanadischen Bank Toronto-Dominion Bank of Mount Laurel zur Verfügung gestellt.