Luxair bestellt weitere Boeing 737

Die Fluggesellschaft aus Luxemburg hat bei dem amerikanischen Flugzeugbauer eine weitere Boeing 737-800 in Auftrag gegeben.

Luxair hatte bereits im Juni eine Boeing 737-800 der neusten Bauart in Auftrag gegeben, diese Maschine wird voraussichtlich anfangs 2012 zur Flotte stossen. Die neueste Bestellung über eine weitere 737-800 entspricht einem Marktwert von 77 Millionen US Dollar, dieses Flugzeug soll 2015 an Luxair ausgeliefert werden. Luxair betreibt momentan neben einer Boeing 737-800 noch drei Boeing 737-700, mit dieser neuen Bestellung wird der Boeing 737 Bestand bei Luxair auf sechs Maschinen ansteigen.