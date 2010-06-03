Luxair bestellt Boeing 737-800

Die Fluggesellschaft Luxemburgs hat bei Boeing eine zweite Boeing 737-800 bestellt, die Auslieferung wird voraussichtlich Anfang 2012 stattfinden.

Luxair betreibt neben einer Boeing 737-800 noch drei Boeing 737-700, mit dieser Bestellung steigt der Boeing 737 Bestand bei Luxair auf fünf Maschinen. Boeing verwies bei der Bekanntgabe der Bestellung darauf, dass diese bereits unter den nichtgenannten Bestellern im Auftragsbuch geführt wurde. Neben den Flugzeugen von Boeing betreibt Luxair noch vier Bombardier Dash 8 Q400 zwei Embraer ERJ 135 und sechs Embraer ERJ 145.