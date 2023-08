El Al kauft Boeing 737-900

Israels Fluggesellschaft wird ihre Boeing 757 Verkehrsjets durch Boeing 737-900 ersetzen.

El Al hat bei Boeing vier Boeing 737-900ER Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben. Bei den 737 Jets hat sich Israels Fluggesellschaft für die neusten Modifikationen entschieden. Die Bestellung entspricht einem Marktwert von 343 Millionen US Dollar. El Al will mit der grössten Boeing 737 ihre älteren Boeing 757-200 ersetzen, die Airline betreibt noch fünf dieser Maschinen. Bei der Boeing 737-900 handelt es sich um die grösste 737 Variante, die bis zu 219 Passagiere aufnehmen kann.