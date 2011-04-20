SAS wird Boeing 737 von GE Capital leasen

GE Capital Aviation Services hat heute bekannt gegeben, dass Scandinavian Airlines für ihre Basis in Stockholm 17 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge einmieten wird.

SAS hat kürzlich informiert, dass ihre älteren MD80 und Boeing 737 Jets durch neue Maschinen von Airbus und Boeing ersetzt werden sollen. Jetzt wurden mit GE Capital die Leasingverträge für fünf Boeing 737-800 und zwölf Boeing 737-700 unterzeichnet. Bei den 737-800 handelt es sich um neue Maschinen, die von Boeing an GE Capital ausgeliefert werden und bei den Boeing 737-700 handelt es sich um Maschinen, die bereits im Umlauf sind.