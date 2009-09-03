Turkmenistan kauft Boeing Maschinen

Die Fluggesellschaft Turkmenistans kauft bei Boeing drei neue Verkehrsflugzeuge vom Typ Boeing 737-700.

Die drei neuen Next-Generation 737 Maschinen entsprechen einem Marktwert von 192 Millionen US Dollar. Die drei Boeing 737-700 Flugzeuge werden bei Turkmenistan Airlines ihre Flotte bestehen aus Boeing 717, Boeing 737 Classic und Next Gen, Boeing 757 und Boeing 767 Maschinen verstärken. Die Turkmenistan Airlines wurde 1992 gegründet und betreibt momentan 23 Flugzeuge.