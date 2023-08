Etihad feiert ihr 5-jähriges Jubiläum

Etihad Airways konnte am 5. November auf eine kometenhafte Aufstiegsgeschichte zurückblicken.

In fünf Jahren transportierte die Airline 14 Millionen Passagiere auf mehr als 87.000 Flügen in 48 Destinationen weltweit. Die Flotte besteht zurzeit aus 39 Flugzeugen und soll bis Ende Jahr auf 42 heranwachsen. Etihad konnte von Beginn weg ein gesundes Wachstum ausweisen und arbeitet auch weiterhin an der Etablierung ihrer guten Position im Weltmarkt. Im Juli fiel die Airline durch ihre Rekordbestellung von bis zu 205 Flugzeugen an der Farnborough International Airshow auf. Etihad hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich 25 Millionen Passagiere zu befördern und ihr Angebot auf 100 Destinationen zu verdoppeln. Die Zahl der Angestellten soll bis 2020 von 6.700 auf 27.000 ansteigen.