Etihad CEO Hogan gewinnt Auszeichnung

Etihad Airways CEO James Hogan gewann die prestigeträchtige Auszeichnung zum „Aviation CEO des Jahres“ an den CEO Middle East Awards 2008 der ITP Publishing Group in Dubai.

Hogan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Flug- und Reisebranche und ist seit 2006 Kopf von Etihad. „Etihad ist eine von mehreren Fluggesellschaften der Region, die in den letzten Jahren ein ausserordentliches Wachstum verzeichnen konnten. Aber es ist Herrn Hogans Aufopferung, mit der er es schaffte, Qualität, Service und Wachstum zusammen zu bringen, die ihn den Wettbewerb gewinnen liess,“ sagte Anil Bhoyrul von ITP.

Die Fluggesellschaft wird bis ende Jahr mehr als sechs Millionen Passagiere an 50 Destinationen befördert haben.