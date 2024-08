Etihad Airways schreibt Halbjahresgewinn

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Die Fluggesellschaft Etihad Airways kann für das erste Halbjahr 2024 einen Gewinn von 232 Millionen US-Dollar bekanntgeben, das entspricht einem Anstieg von 48 Prozent.

Etihad Airways gab am 8. August 2024 ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt und verzeichnete einen Anstieg des Gewinns nach Steuern um 48 Prozent auf 851 Millionen AED (232 Millionen US-Dollar), eine deutliche Steigerung gegenüber 575 Millionen AED (157 Millionen US-Dollar) im ersten Halbjahr 2023. Dies unterstreicht den anhaltenden Fokus der Fluggesellschaft auf Wachstum bei gleichzeitiger Optimierung der betrieblichen Effizienz.

Der Gesamtumsatz stieg um 21 Prozent auf 11,7 Milliarden AED (3,2 Milliarden US-Dollar), von 9,6 Milliarden AED (2,6 Milliarden US-Dollar) im ersten Halbjahr 2023, hauptsächlich aufgrund der Passagiereinnahmen, die einen Anstieg von 24 Prozent im Jahresvergleich verzeichneten.

Dies spiegelt die starke Nachfrage wider, die durch die strategische Netzwerkerweiterung und erhöhte Flugfrequenzen angetrieben wurde, was folglich die Konnektivität weiter verbesserte.

Bemerkenswert ist auch ein Anstieg der Frachteinnahmen um 10 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023, hauptsächlich getrieben durch eine höhere Nachfrage und eine höhere Frachtkapazität der Flotte.

Etihad beförderte in der ersten Jahreshälfte 8,7 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 38 Prozent im Jahresvergleich, was etwa dem Dreifachen der von IATA gemeldeten durchschnittlichen Wachstumsrate von 13 Prozent für Fluggesellschaften im Mittleren Osten im gleichen Zeitraum entspricht. Der durchschnittliche Sitzladefaktor liegt für das erste Halbjahr 2024 bei 85 Prozent und bleibt im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres konstant.

Die betriebliche Effizienz verbesserte sich weiterhin mit sinkenden Stückkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wobei CASK (Kosten pro Sitzkilometer) und CASK treibstoffbereinigt um 5 Prozent bzw. 8 Prozent reduziert wurden. Gleichzeitig verbesserte sich das Gesamterlebnis der Passagiere, was den Trend der erhöhten Kundenzufriedenheit seit der Konsolidierung des Betriebs im neuen Terminal fortsetzt.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer der Etihad Aviation Group, sagt: "Wir verzeichnen ein herausragendes erstes Halbjahr 2024 mit einem Gewinnsprung von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Leistung unterstreicht den Erfolg unserer Strategie und unseres Wachstumskurses.

Trotz globaler Herausforderungen haben wir unsere Flotte um 16 Flugzeuge auf 92 erweitert, darunter drei A321neos. In den kommenden 18 Monaten planen wir, über 20 weitere Flugzeuge der neuen Generation in Betrieb zu nehmen, die bis zu 20 Prozent effizienter sind und deutlich weniger Emissionen verursachen.

Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern. Ihr unermüdlicher Einsatz in der Luft und am Boden war entscheidend für diesen Erfolg."

Seine Exzellenz Mohammed Ali Al Shorafa, Chairman der Etihad Aviation Group, sagt: "Unser Fokus liegt auf der Erweiterung unseres Netzwerks und der Verbesserung unserer Dienstleistungen, um Abu Dhabi als globalen Knotenpunkt zu stärken. Mit 8,7 Millionen Passagieren in der ersten Jahreshälfte 2024 trugen wir zu einem beeindruckenden Wachstum von 34 Prozent am Zayed International Airport bei. Dies unterstreicht unsere Schlüsselrolle für den Tourismus und die Wirtschaft Abu Dhabis.

Etihad bleibt ein zentraler Treiber für die Entwicklung der VAE. Durch unser strategisches Wachstum verbessern wir nicht nur die globale Anbindung unserer Hauptstadt, sondern fördern auch maßgeblich den wirtschaftlichen Aufschwung der Region. Wir sind entschlossen, Abu Dhabi als erstklassiges Reiseziel weiter zu etablieren.»

Etihad setzte die Verbesserung ihres globalen Netzwerks durch neue Ziele und Erhöhung der Kapazitäten sowie die Erweiterung von Partnerschaften fort. In diesem Zeitraum unterzeichnete Etihad ein wegweisendes Joint Venture mit China Eastern, das erste kommerzielle Abkommen dieser Art zwischen einer Fluggesellschaft aus dem Mittleren Osten und China.

Etihad optimierte sein Netzwerk durch Verbesserung der Konnektivität und Routen sowie Erhöhung der Frequenzen zu Schlüsselzielen, was zu einem Anstieg der Gesamtzahl der Ziele von 70 auf 81 führte. Dies umfasst neue Flüge nach Bali, Thiruvananthapuram, Kozhikode, Boston, Jaipur und Al Qassim sowie saisonale Destinationen wie Nizza, Antalya, Mykonos, Santorini und Malaga.

Im Juli 2024 stufte die Ratingagentur Fitch Etihads Rating auf A+ hoch und verwies dabei auf das wesentlich stärkere eigenständige Kreditprofil.

Wichtige Highlights des ersten Halbjahres 2024 auf einen Blick:

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 21 Prozent, hauptsächlich aufgrund der Passagiereinnahmen, die einen Anstieg von fast 2 Milliarden AED (+24 Prozent im Jahresvergleich) verzeichneten. Diese Leistung spiegelt die starke Nachfrage, die strategische Netzwerkerweiterung und die erhöhten Frequenzen in Schlüsselmärkten wider.

Die Frachteinnahmen im ersten Halbjahr 2024 stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 10 Prozent auf 1,9 Milliarden AED, hauptsächlich getrieben durch erhöhte Nachfrage und erhöhte Kapazität unserer Flotte.

Die Stückkosten sinken weiterhin, wobei CASK und CASK treibstoffbereinigt um 5 Prozent bzw. 8 Prozent reduziert wurden

Der Gewinn nach Steuern im ersten Halbjahr 2024 ist 48 Prozent höher als das im ersten Halbjahr 2023 gemeldete Nettoergebnis. Dies ist auf die starke Leistung sowohl bei den Passagier- als auch bei den Frachteinnahmen zurückzuführen.

Kapazitätswachstum: Sowohl die verfügbaren Sitzkilometer (ASK) als auch die Passagierzahlen zeigten während der ersten Jahreshälfte eine starke Leistung, was zu einem Jahreswert von 44,4 Milliarden ASK und 8,7 Millionen Passagieren führte (ein Anstieg im Jahresvergleich von 33 Prozent bzw. 38 Prozent).