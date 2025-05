Etihad Airways mit Rekordergebnis

Etihad Airways meldet Rekordergebnis von 187 Millionen US-Dollar und höchste Kundenzufriedenheitswerte für Q1 2025.

Rekordgewinn im ersten Quartal von 187 Millionen US-Dollar (AED 685 Millionen), 30 Prozent mehr im Jahresvergleich, angetrieben durch starke Nachfrage und Effizienzsteigerungen

Kundenzufriedenheit auf Allzeithoch, 20 Prozent Steigerung im Jahresvergleich, angetrieben durch Verbesserungen bei Flughafen-, Bord- und digitaler Erfahrung

Passagierzahlen stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 5,0 Millionen, bei gleichzeitiger Erhöhung des Sitzladefaktors auf 87 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich); Netzwerk- und Flottenausbau gut vorangeschritten

Abu Dhabi - VAE. Etihad Airways hat im ersten Quartal 2025 eine herausragende e finanzielle Leistung und die höchste Kundenzufriedenheit aller Zeiten erzielt und baut damit auf dem Schwung des Vorjahres mit weiteren bemerkenswerten Verbesserungen in den Bereichen Umsatz, betriebliche Effizienz und Flottenausbau auf.

Der Gewinn nach Steuern erreichte 187 Millionen US-Dollar (AED 685 Millionen), was einer Steigerung von 30 Prozent im Jahresvergleich entspricht, angetrieben durch eine hohe Passagiernachfrage und betriebliche Effizienz. Der Gesamtumsatz verzeichnete einen Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2024, unterstützt sowohl durch das Passagier- als auch das Frachtgeschäft.

Etihad führt weiterhin die Region beim Passagierwachstum an und beförderte im ersten Quartal 2025 5 Millionen Gäste – eine Steigerung von 16 Prozent im Jahresvergleich – und behält auch im zweiten Quartal eine starke Dynamik bei. Mit fast 20 Millionen beförderten Passagieren in den letzten 12 Monaten ist Etihad die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in der Region.

Die Kundenzufriedenheit erreichte im ersten Quartal 2025 einen Rekordwert, wobei die Werte im Jahresvergleich um 20 Prozent stiegen. Zuwächse wurden bei allen wichtigen Kontaktpunkten verzeichnet, darunter Check-in, Boarding, Service an Bord, Speisen und Getränke, Wi-Fi sowie die aktualisierte Website und mobile App. Das Quartal sah auch die Einführung neuer Lounge- und Bordmenüs, zusammen mit verbesserten Servicestandards.

Die Flotte wurde weiter ausgebaut, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Ein zusätzlicher Airbus A380 ging während des Quartals wieder in Betrieb und bietet First Apartments und The Residence. Im April übernahm Etihad einen weiteren Airbus A350-1000, ein weiterer Boeing 787 Dreamliner wird folgen. Diese neuen Flugzeuge verfügen über High-Speed Wi-Fi und aktualisierte Unterhaltungssysteme an Bord.

Etihad erweitert auch ihr Premium-Angebot durch die Einführung der First Class auf mehr Routen und neue Boden- und Bordservices, für welche die Einführung ab August vorbereitet wird. Im April stellte die Fluggesellschaft ihre neue A321LR-Kabine vor und wurde damit die erste in der Region, die First Class in einem Schmalrumpfflugzeug anbietet. Die Kabine verfügt über exklusive private First Suites und vollständig flache Business-Sitze, die den Komfort eines Großraumflugzeugs auf Mittelstreckenrouten bringen. Das erweiterte First-Class-Erlebnis wird einen neuen Concierge-Service, private Chauffeur-Transfers, einen speziellen Check-in, Meet-and-Assist-Service und gepäckfreies Reisen in Abu Dhabi umfassen.

„Wir sind stolz darauf, ein rekordverdächtiges Quartal zu liefern – sowohl in Bezug auf die Rentabilität als auch auf die Gästezufriedenheit", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways. „Die Erzielung unseres höchsten Quartalsgewinns von 187 Millionen US-Dollar und unserer besten Kundenzufriedenheitswerte aller Zeiten spiegelt die Stärke unseres Unternehmens und das Engagement unserer Mitarbeiter wider.

„Wir verfolgen eine klare Strategie: nachhaltig wachsen, effizient arbeiten und nie den Fokus darauf verlieren, unseren Gästen bemerkenswerte Erlebnisse zu bieten. Von kontinuierlichen Verbesserungen unseres Bordangebots über zusätzliche Flughafenservices bis hin zum Debüt unseres A321LR mit einem marktführenden Schmalrumpfprodukt heben wir in jedem Teil der Reise die Messlatte höher.

„Unser Netzwerk wächst weiter mit 16 neuen Routen für 2025, und zusätzlichen Flugzeugen, die unsere Flotte ergänzen. Während wir wachsen, bleiben wir diszipliniert und konzentrieren uns auf Qualität, Effizienz und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden und Stakeholder."

Der Passagierumsatz stieg um 16 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar (AED 5,5 Milliarden), angetrieben durch erhöhte Kapazität, kontinuierliche Netzwerkerweiterung und erhöhte Flugfrequenzen.

Das Passagierwachstum wurde durch einen Anstieg der verfügbaren Sitzkilometer (ASK) um 14 Prozent im Jahresvergleich und einen verbesserten Sitzladefaktor von 87 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich) verstärkt. Die Flottenerweiterung beschleunigte sich, mit 98 Flugzeugen im Betrieb zum Ende des Quartals, einschließlich der Wiedereinführung von Etihads sechstem A380. Die Betriebsflotte wuchs im April weiter mit der Lieferung eines zusätzlichen A350-1000.

Etihad bediente 80 Destinationen zum März 2025. Zusätzlich werden 16 neuen Routen in diesem Jahr eingeführt, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen und den Zugang zu wichtigen globalen Märkten zu erweitern.

Verbesserte Frachterlöse führten zu einem Umsatzwachstum im Frachtbereich von 8 Prozent im Jahresvergleich, trotz einer Volumenreduzierung um 4 Prozent.

Die starke betriebliche Leistung spiegelt sich im EBITDA wider, das im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 379 Millionen US-Dollar (AED 1,4 Milliarden) stieg und die EBITDA-Marge auf 21 Prozent anhob (+3 Prozentpunkte im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024).

Zur weiteren Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit verbesserte sich die Nettoverschuldung auf 1,1x, gegenüber 1,9x im März 2024, angetrieben durch planmäßige Schuldenrückzahlungen und starke Bargeldgenerierung. Der operative Cashflow erreichte 500 Millionen US-Dollar (AED 1,8 Milliarden), was einem Anstieg von 11 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Highlights

Gewinn nach Steuern erreichte 187 Millionen US-Dollar (AED 685 Millionen), 30 Prozent mehr im Jahresvergleich, mit einer Gewinnmarge von 10 Prozent (+1 Prozentpunkt im Jahresvergleich)

Kundenzufriedenheit verbesserte sich im Jahresvergleich, unterstützt durch Verbesserungen des Borderlebnisses, der Flughafendienste und der Pünktlichkeit

Kapazität wurde weiter ausgebaut, ASK wuchs um 14 Prozent im Jahresvergleich aufgrund zusätzlicher Flugzeuge (+9 im Jahresvergleich) und höherer Flugzeugauslastung

5,0 Millionen Passagiere befördert, eine Steigerung von 16 Prozent im Jahresvergleich, mit einer Verbesserung des Auslastungsfaktors auf 87%, ein Plus von 1 Prozentpunkt im Jahresvergleich

Starkes Netzwerk mit 80 Destinationen im März 2025 und 16 neuen Destinationen, die 2025 eingeführt werden

Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar (AED 6,6 Milliarden), angetrieben sowohl durch das Passagier- als auch das Frachtgeschäft

Passagierumsatz erreichte 1,5 Milliarden US-Dollar (AED 5,5 Milliarden), unterstützt durch steigende Volumina

Frachtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 Prozent, trotz eines Volumenrückgangs von 4 Prozent, unterstützt durch höhere Erträge

Starke Umsätze und Kosteneffizienz steigerten das EBITDA im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 379 Millionen US-Dollar (AED 1,4 Milliarden), mit einer EBITDA-Marge von 21 Prozent (+3 Prozentpunkte im Jahresvergleich)

Starke Cashflow-Generierung mit einem operativen Cashflow von 500 Millionen US-Dollar (AED 1,8 Milliarden), eine Steigerung von 11 Prozent im Jahresvergleich

Nettoverschuldung bei 1,1x (von 1,9x im März 2024), unterstützt durch Schuldenrückzahlungen und starke Cashflow-Generierung