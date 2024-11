Etihad baut Streckennetz aus

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, gab am 25. November 2024 die Einführung von zehn neuen Strecken für 2025 bekannt.

Diese Erweiterung des Streckennetzes bietet Reisenden neue Verbindungen mit optimalen Anschlüssen und Frequenzen. Die Expansion stärkt zudem Abu Dhabis Position als internationale Destination für Tourismus und Geschäftsreisen.

"Mit dieser Erweiterung reagieren wir auf die Wünsche unserer Fluggäste", erklärt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways. "Die ausgewählten Städte bieten vielfältige Möglichkeiten – von Geschäftsreisen über Familienbesuche bis hin zu Kulturerlebnissen. Gleichzeitig laden wir mehr Menschen ein, Abu Dhabi mit seiner reichhaltigen Kultur, den erstklassigen Freizeitangeboten und der traditionellen Gastfreundschaft zu entdecken."

Die neuen Strecken ergänzen die bereits angekündigten Ziele Prag, Warschau und Al Alamein. Die Expansion wird Abu Dhabi zehntausende neue Besucher bringen und die Stellung der Stadt als Tourismus- und Wirtschaftszentrum weiter festigen.

"Der neue Zayed International Airport bietet uns die ideale Infrastruktur für dieses Wachstum und ermöglicht unseren Gästen ein noch besseres Reiseerlebnis", so Neves.

Fluggäste können das Stopover-Angebot von Etihad nutzen, das in Zusammenarbeit mit dem Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi angeboten wird. Dies umfasst einen kostenlosen ein- oder zweitägigen Hotelaufenthalt in ausgewählten Premium-Hotels der Stadt.

"2025 wird ein wichtiges Jahr für Etihad", fügt Neves hinzu. "Mit über 90 Zielen in mehr als 50 Ländern und einer Flotte von über 110 Flugzeugen – darunter unsere neuen A321LRs – werden wir mehr als 20 Millionen Gäste begrüßen. Besonders wichtig ist uns dabei, über eine Million Besucher nach Abu Dhabi zu bringen."

Das Vielfliegerprogramm Etihad Guest wird im Zuge der Expansion ebenfalls ausgebaut und bietet Mitgliedern zusätzliche Möglichkeiten, Meilen zu sammeln und einzulösen.

Die neuen Ziele im Überblick:

Algier: Die Hauptstadt Algeriens vereint französische Kolonialarchitektur mit islamischen Einflüssen. Die verwinkelten Gassen der Kasbah und die mediterrane Küste prägen das Stadtbild.

Atlanta: Die Hauptstadt Georgias ist ein bedeutendes Wirtschafts- und Verkehrszentrum der USA mit einer lebendigen Tech-Szene und reichem kulturellem Erbe.

Chiang Mai: Das kulturelle Zentrum Nordthailands ist bekannt für seine Tempel, Nachtmärkte und die bergige Umgebung.

Hanoi: Vietnams Hauptstadt verbindet jahrhundertealte Architektur mit südostasiatischen, chinesischen und französischen Einflüssen.

Hongkong: Die dynamische Metropole bietet eine eindrucksvolle Skyline, quirlige Märkte und eine erstklassige Gastronomie.

Krabi: Der thailändische Küstenort ist berühmt für seine Kalksteinfelsen, klares Wasser und schöne Strände.

Medan: Das Tor zur indonesischen Insel Sumatra bietet kulturelle Vielfalt und Zugang zu Naturwundern wie dem Toba-See.

Phnom Penh: Die kambodschanische Hauptstadt vereint historischen Charme mit moderner Energie.

Taipei: Die moderne Metropole Taiwans ist bekannt für ihre Skyline, Nachtmärkte und historische Tempel.

Tunis: Die tunesische Hauptstadt beeindruckt mit ihrer UNESCO-Welterbe-Medina und den nahe gelegenen Ruinen von Karthago.