Etihad erwirtschaftet soliden Gewinn

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways gab ihre Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt und erzielte einen Gewinn nach Steuern von 368 Millionen US-Dollar.

Der Gewinn von 368 Millionen US-Dollar (1,4 Milliarden AED) ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 222 Millionen US-Dollar (814 Millionen AED) im gleichen Zeitraum 2023. Die starken Ergebnisse spiegeln die fortlaufende Strategie der Fluggesellschaft wider, das Wachstum in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben und dabei die betriebliche Effizienz zu optimieren und den Kundenservice zu verbessern.

Der Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 21 Prozent auf 5,0 Milliarden US-Dollar (18,4 Milliarden AED), verglichen mit 4,1 Milliarden US-Dollar (15,1 Milliarden AED) im Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum wurde durch eine starke Sommersaison als Folge der erfolgreichen Umsetzung einer Netzwerkerweiterungsstrategie sowie durch ein signifikantes Wachstum im Frachtgeschäft, insbesondere im dritten Quartal des Jahres, erzielt.

Die Passagiereinnahmen stiegen um 21 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden AED), angetrieben durch strategische Netzwerkerweiterung und erhöhte Flugfrequenzen, die die Konnektivität weiter verbesserten. Etihad beförderte in den ersten neun Monaten des Jahres fast 14 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 35 Prozent im Jahresvergleich, wobei die verfügbaren Sitzkilometer (ASK) 68,2 Milliarden erreichten, ein Plus von 31 Prozent im Jahresvergleich. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 bei 87 Prozent, verglichen mit 86 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Die Frachteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 808 Millionen US-Dollar (3,0 Milliarden AED), getrieben durch erhöhte Kapazitäten, höhere Volumen und verbesserte Erträge.

Die betriebliche Effizienz verbesserte sich weiter, wobei die Stückkosten im Jahresvergleich trotz erhöhter Betriebskosten im Zusammenhang mit Wachstum und Investitionen zur Verbesserung von Produkt und Kundenerlebnis sanken. Die Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer (CASK) ohne Treibstoff sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent, was Etihads anhaltendes Engagement für Effizienz und Qualität unterstreicht.

Das gesamte Passagiererlebnis verbesserte sich weiterhin, wobei die Kundenzufriedenheit einen anhaltend positiven Trend zeigte. Zu den Höhepunkten gehörten die Eingliederung von Etihads fünftem A380 und verbesserte Services, unterstützt durch das neue Terminal A am Zayed International Airport, zusammen mit erweiterten Flugoptionen in günstigeren Zeitfenstern, was Etihads Engagement für ein nahtloses und gehobenes Reiseerlebnis für alle Gäste unterstreicht.

Nach der Ankündigung des Joint Business Agreement der Fluggesellschaft mit China Eastern im zweiten Quartal erweiterte Etihad Cargo seine Partnerschaft mit SF Airlines, um den Handel zwischen den VAE und China durch verbesserte Kapazitäten, Transitzeiten und Destinationszugänge zu stärken.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Aviation Group, sagt: „Wir freuen uns, eine starke Performance für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 vermelden zu können, mit einem Umsatzanstieg von 21 Prozent und einer Steigerung des Gewinns nach Steuern um 66 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023. Dieses beeindruckende Wachstum wird sowohl durch starke Ergebnisse im Passagier- als auch im Frachtgeschäft getrieben, was die Effektivität unserer Strategie und die Stärke unserer Wachstumsentwicklung unterstreicht, bei der wir auch kontinuierliche Verbesserungen in der Kundenzufriedenheit sehen.

„Unsere Betriebsflotte wächst weiter, wobei alle sechs für 2024 geplanten A321NEOs nun in Betrieb sind. Trotz des anhaltenden globalen Flugzeugmangels ist unsere Flotte auf 95 Flugzeuge gewachsen, ein Zuwachs von 16 Flugzeugen im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Gesamtzahl unserer Passagiere in den letzten 12 Monaten hat fast 18 Millionen erreicht, was einem Anstieg von nahezu 80 Prozent gegenüber 2022 entspricht und das Tempo unseres Wachstums in den letzten zwei Jahren unterstreicht. Wir haben unser Netzwerk bis September auf 83 Destinationen erweitert, verglichen mit 72 vor einem Jahr, mit weiterem Wachstum bis zum Jahresende.

Wir sind auch stolz darauf, dass wir neben unserem Wachstum weiterhin in unsere Mitarbeiter investieren und sie entwickeln. In diesem Jahr haben wir erfolgreich unser Kadettenprogramm neu aufgelegt und mehr als 1.000 Piloten und Crew-Mitglieder befördert, wodurch wir sie mit den Fähigkeiten und Erfahrungen ausstatten, die sie benötigen, um weiterhin exzellenten Service für unsere Fluggäste zu liefern.

Wir danken unseren Kunden herzlich für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung. Wir sind bestrebt, ihr Reiseerlebnis weiter zu verbessern, um die Airline zu sein, mit der jeder fliegen möchte.

Mein besonderer Dank gilt unserem Team. Ihr außerordentlicher Einsatz und ihr Engagement entlang der gesamten Customer Journey sowie ihre zielgerichtete Zusammenarbeit waren ausschlaggebend für diese Ergebnisse. Gemeinsam haben wir Großartiges erreicht, und dafür bin ich dem gesamten Team sehr dankbar.”

Etihad