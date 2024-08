Etihad Airways baut Asienangebot aus

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Neben der Angebotserhöhung nach Asien wird Etihad Airways ab dem 1. Februar 2025 zwischen Abu Dhabi und Singapur wieder einen Airbus A380 einsetzen.

Singapur wird damit die vierte Metropole, die von Etihads A380 angeflogen wird, neben London und New York sowie Paris, welches ab 1. November mit dem Airbus A380 bedient wird. Mit dieser Erweiterung wird Etihad zu Beginn 2025 seinen sechsten A380 in Betrieb nehmen.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, erklärt: "Wir freuen uns, den Einsatz unseres A380 auf der Singapur-Route ab Anfang nächsten Jahres ankündigen zu können. Dieses Flugzeug bietet unseren Geschäfts- und Urlaubsreisenden ein hochwertiges Flugerlebnis und gute Verbindungen zu unseren Streckennetzen im Mittleren Osten, Europa und Nordamerika. Es unterstreicht Etihads Bestreben, Reisen nach und über Abu Dhabi zu optimieren und unseren Gästen mehr Komfort zu bieten."

In der Economy-Class gibt es 68 Sitze mit vier Zoll mehr Beinfreiheit und 337 Economy Smart Seats mit festen Kopfstützen und großen Kissen für mehr Reisekomfort.

Auf dem Oberdeck befinden sich 70 Business Studios™ sowie der Lounge-Bereich "The Lobby". Jedes Business Studio ist mit Produkten von Armani/Casa ausgestattet.

Die First Apartments bieten neun Plätze mit einem Extra an Privatsphäre, mit Designertischwaren, Ledersesseln und einer großen Ottoman-Liege. First-Class-Gäste können zudem einen separaten Duschraum nutzen.

The Residence

"The Residence" ist eine Drei-Zimmer-Suite an Bord. Sie bietet Platz für bis zu zwei Gäste und verfügt über ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein eigenes Duschbad. Gäste in "The Residence" werden durch ein eigenes Kabinenteam betreut. Sie können ein À-la-carte-Menü im privaten Wohnzimmer genießen oder sich für ein Frühstück im Bett entscheiden.

Thailand

Etihad erhöht ab dem 27. Oktober 2024 die Flüge nach Thailand auf 41 pro Woche.

Die Fluggesellschaft wird dreimal täglich nach Bangkok fliegen, um Reisenden mehr Flexibilität bei der Reiseplanung zu bieten.

Zusätzlich wird Etihad 20 Mal pro Woche nach Phuket fliegen. Besucher können dort die Strände von Karon, Patong und Kata genießen oder die Kultur der Stadt erkunden.

Die Flugzeiten wurden so geplant, dass Gäste ihren Aufenthalt optimal gestalten können.

Die neuen Verbindungen sind ab sofort buchbar. Bei Buchungen über etihad.com können Gäste einen kostenlosen Stopover in Abu Dhabi mit bis zu zwei Übernachtungen einlegen.

Etihad Airways