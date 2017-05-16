Embraer mit starkem EBACE Auftritt

Embraer at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der brasilianische Flugzeugbauer wird mit sechs Business Jets auf dem Außengelände an der diesjährigen EBACE vertreten sein, damit zeigt Embraer in Genf seine komplette Business Jet Flotte.

Embraer wird laut eigenen Angaben auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einem Phenom 100E, einem Phenom 300, einem Legacy 450, einem Legacy 500, einem Legacy 650 und einem Lineage 1000E vertreten sein. Neben diesen sechs exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen wird sich Embraer, wie man es sich aus früheren Jahren gewohnt ist, auch mit einem großzügigen Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren.

Embraer Legacy 500 at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Embraer bringt neben dem Lineage 1000E auch die beiden neusten Fly-by-Wire Jets Legacy 450 und Legacy 500 an die EBACE 2017. Der Legacy 500 erlangte im Oktober 2014 die US-amerikanische Musterzulassung und der Legacy 450 folgte im September 2015. Beide Jets haben auch die europäische EASA Musterberechtigung.

Die EBACE 2017 findet in Genf vom 22. Mai bis zum 24. Mai statt.