Gulfstream bringt vier Flugzeuge an EBACE

Gulfstream G650 ER (Foto: Gulfstream)

Gulfstream Aerospace Corporation wird mit vier Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2017 vertreten sein.

Gulfstream wird auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einer G280, zwei G550 und einer G650ER vertreten sein. Neben diesen vier exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse, wird sich Gulfstream mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller aus dem US-amerikanischen Savannah auf rund 200 Quadratmetern eingemietet.

Neben Gulfstream werden wahrscheinlich auch andere Bedarfsflugunternehmen mit Business Jets von Gulfstream präsentieren.

Die EBACE 2017 findet von Montag, den 22. Mai, bis und mit Mittwoch, den 24. Mai, statt.