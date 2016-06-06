EBACE 2016 zieht positive Messebilanz

EBACE 2016 (Foto: FliegerWeb.com)

Die Organisatoren der EBACE 2016 ziehen eine positive Messebilanz. Die größte Business Jet Messe Europas konnte bei ihrer sechzehnten Auflage mehr als 13.000 Fachbesucher mobilisieren.

Die EBACE findet alljährlich auf dem Flughafen Genf und den angrenzenden PALEXPO Räumlichkeiten statt. Die Business Jet Messe wird durch die National Business Aviation Association (NBAA) und deren europäischen Ableger European Business Aviation Association (EBAA) organsiert. In diesem Jahr fand die Messe vom 24. Bis zum 26. Mai statt, im nächsten Jahr wird die EBACE wieder in Genf stattfinden und zwar vom Montag, den 22. Mai 2017, bis zum Mittwoch, den 24. Mai 2017.

Pilatus PC-24 EBACE 2016 (Foto: FliegerWeb.com)

Die Verantwortlichen der EBACE 2016 waren mit der Messe zufrieden, der Außenbereich war vollständig ausverkauft, 60 Flugzeuge wurden auf dem Flughafengelände ausgestellt. Die Hallenplätze konnten ebenfalls gut vermietet werden, in diesem Jahr nahmen mehr als 450 Aussteller an der EBACE teil. Die Zuschauerzahlen sind mit mehr als 13.000 Fachbesuchern um 2,5 Prozent gewachsen.