Bekenntnis zur EBACE in Genf

EBACE 2018 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Organisatoren der Businessjet Messe EBACE Genf haben an der NBAA-BACE in Las Vegas bekanntgegeben, dass die EBACE 2025 in gewohntem Rahmen geplant sei.

Aktuell findet in den USA, auf dem Henderson Airport bei Las Vegas, mit der NBAA-BACE die weltweit wichtigste Messe der Business Aviation statt – doch sie sorgt für wenig Aufsehen und selbst Branchengrössen fehlen. Gleich wie die grosse Schwestermesse in Europa, die EBACE in Genf, hat die NBAA-BACE deutlich an Anziehungskraft eingebüsst. Am Rande der NBAA-BACE gab es von den europäischen Messeorganisationen ein Bekenntnis dazu, dass die EBACE in Genf im Frühling 2025 weitgehend im gewohnten Rahmen stattfinden soll. Doch Änderungen am Konzept werden ins Auge gefasst.

Dassault Falcon 6X Mockup an der EBACE 2019 (Foto: Hobby Verlag AG)

Wenn die Flugzeugausstellung der NBAA-BACE auf dem Henderson Airport bei Las Vegas als Gradmesser genommen wird, dann ist die Ausgabe 2024 der Business-Aviation-Messe definitiv ein schwacher Jahrgang. Neuheiten fehlen weitgehend und auch sonst stehen kaum 40 Flugzeuge dort, einmotorige Kleinflugzeuge mitgezählt. Die Zahl der ausgestellten Flugzeuge muss nicht unbedingt mit der Qualität der Messe zusammenhängen, zeigt aber deutlich, dass die NBAA-BACE nicht mehr die Anziehungskraft hat, wie vor einigen Jahren, als sie in der Branche ein „Must“ war. Mit Gulfstream und Dassault, die in diesem Jahr ganz auf eine eigene Präsenz verzichten, fehlen wichtige Akteure des Sektors, immerhin hat Textron Aviation hat nach einigem hin und her nun doch teilgenommen.

EBACE 2018 Cessna auf dem Static Display (Foto: Hobby Verlag AG)

Die EBACE in Genf kämpfte in den letzten Jahren mit den gleichen Problemen. Seit 2001 organisierten die Business-Aviation-Branchenverbände EBAA (Europa) und NBAA (USA) gemeinsam die jährliche Branchenmessein Genf. Im Sommer 2024 hat die NBAA ihren Anteil an der europäischen Messe an die EBAA verkauft. Das hat zusätzliche Fragen zur Zukunft der EBACE aufgeworfen. Am Rande der NBAA-BACE hat die EBAA nun bestätigt, dass die EBACE in Genf wie geplant vom 20. bis 22. Mai 2025 in Genf stattfinden soll und zwar in möglichst ähnlichem Rahmen wie in diesem Jahr. Mehr sichtbare Änderungen werde es wohl 2026 und 2027 geben. EBAA-COO Robert Baltus sagte, dass die EBACE nicht an ein bestimmtes Konzept oder eine bestimmte Stadt gebunden sei. Doch eine Studie habe ergeben, dass nur sehr wenige andere Städte die Anforderungen für eine vergleichbare Business-Aviation-Messe so erfüllen würden, wie Genf das tue. Es sei ein Problem für die Messen, dass die Hersteller mit ihren eigenen Demo-Flotten vermehrt direkt die Kunden besuchen würden und dafür Branchenmessen auslassen. Doch hätten die Treffen, wo sich alle Akteure – Hersteller, Operator, Zulieferer, Dienstleister und Kunden – treffen, nach wie vor ihren Wert, so Robert Baltus.

Skynews / eb / www.ebace.aero