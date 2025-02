Etihad erwirtschaftet soliden Gewinn

Etihad Airways gab am 19. Februar ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt und verzeichnete eine starke Leistung in allen wichtigen Kennzahlen mit einem Gewinn nach Steuern von 476 Millionen US-Dollar (1,7 Milliarden AED).

Das solide Resultat konnte durch die guten Passagiereinnahmen von 5,7 Milliarden US-Dollar (20,8 Milliarden AED) und Frachteinnahmen von 1,1 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden AED) sowie erhebliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz erzielt werden.

Die Fluggesellschaft beförderte im vergangenen Jahr 18,5 Millionen Passagiere, was einer Steigerung von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die starke und anhaltende Nachfrage in ihrem wachsenden Streckennetz widerspiegelt. Dieses Wachstum wurde durch eine Steigerung der verfügbaren Sitzkilometer (ASK) um 28 Prozent im Jahresvergleich und einen verbesserten Sitzladefaktor unterstützt, der im Geschäftsjahr 2024 87 Prozent erreichte, verglichen mit 86 Prozent im Jahr 2023.

Der Gesamtumsatz verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 25 Prozent im Jahresvergleich auf 6,9 Milliarden US-Dollar (25,3 Milliarden AED). Dieses Wachstum wurde durch eine starke Leistung sowohl im Passagier- als auch im Frachtgeschäft erzielt. Die Passagiereinnahmen stiegen um 1,1 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden AED) oder 25 Prozent im Vergleich zu 2023, was ein verbessertes Streckennetz und erhöhte Kapazitäten widerspiegelt. Die Frachteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent, angetrieben durch erhöhte Kapazitäten und Volumen (12 Prozent Steigerung der beförderten Frachttonnen) sowie verbesserte Erträge in der zweiten Jahreshälfte.

Im Jahr 2024 weitete die Fluggesellschaft ihren Betrieb auf über 1.700 wöchentliche Flüge aus und erhöhte die Frequenzen auf 25 Strecken in den vergangenen zwei Jahren. Außerdem wurden mehr als 20 neue Ziele eingeführt, darunter Boston, Jaipur, Bali und Nairobi, sowie beliebte Sommerziele wie Antalya, Nizza und Santorini, wobei über 10 dieser Städte 2025 den Betrieb aufnehmen werden. Die Betriebsflotte wurde durch die Aufnahme von 12 Flugzeugen weiter ausgebaut, darunter die Einführung eines neuen Flugzeugtyps mit sechs A320 NEOs und die Wiederinbetriebnahme des fünften A380. Etihad betreibt nun die jüngste und treibstoffeffizienteste Flotte in der Region, was ihre ESG-Strategie zur Minimierung von Kohlenstoffemissionen unterstützt und gleichzeitig ihr Serviceangebot verbessert.

Die Fluggesellschaft investierte in Verbesserungen des Kundenerlebnisses, was zu einem deutlichen NPS-Anstieg führte und die höhere Betriebs- und Servicezufriedenheit widerspiegelt. Im Jahr 2024 genehmigte die Fluggesellschaft ein Modernisierungsprogramm im Wert von 816 Millionen US-Dollar (3 Milliarden AED) – ihr bisher größtes – das nach seiner Einführung den Kabinenkomfort, das Flugerlebnis und den NPS weiter verbessern soll. Etihad führte auch ein spezielles Premium-Callcenter ein, das schnelleren und persönlicheren Service für Premium-Reisende bietet und KI zur Produktivitätssteigerung nutzt. Über 200 Verbesserungen wurden an der Website und App vorgenommen, um das Gästeerlebnis weiter zu optimieren. Darüber hinaus erreichte das Treueprogramm Etihad Guest einen Meilenstein von 10 Millionen Mitgliedern.

In Anerkennung dieser Leistungen erhielt Etihad mehrere Branchenauszeichnungen von Organisationen wie den World Travel Awards und Business Traveller Awards, darunter Best Cabin Crew, Best Customer Experience, Best Economy Class und Best First Class Lounge. Sie wurde 2024 auch zum dritten Mal in Folge von AirlineRatings.com zur Environmental Airline of the Year ernannt.

Das Etihad-Team wuchs auf über 11.000 Mitarbeiter an, mit mehr als 2.000 Neueinstellungen und über 1.500 Beförderungen. Die UAE National Talent Initiativen machten Fortschritte, wobei über 70 emiratische Kadetten-Piloten ihren Abschluss machten und mehr als 3.000 Bewerbungen für das neueste Kadettenprogramm eingingen. Emiratis machen nun 20 Prozent der Belegschaft aus, was Etihads Unterstützung für die UAE-Talentstrategie und ihre Rolle bei der Entwicklung zukünftiger Luftfahrtprofis unterstreicht.

Seine Exzellenz Mohammed Ali Al Shorafa, Chairman von Etihad Airways, sagt:

Wir danken unseren Gästen und der engagierten Etihad-Familie dafür, dass sie uns ermöglicht haben, unsere Ambitionen zu verwirklichen und kontinuierlich den zuverlässigen, erstklassigen Service zu liefern, der unseren Betrieb auszeichnet. Das unermüdliche Engagement unseres Teams hat unsere Fluggesellschaft gestärkt, die Effizienz gesteigert und dabei unser außergewöhnliches Kundenerlebnis kontinuierlich verbessert. Während wir unser Netzwerk erweitern und unser Angebot verbessern, bleiben wir darauf fokussiert, mehr Menschen mit Abu Dhabi zu verbinden und die touristischen Ambitionen des Emirats zu unterstützen, um unsere Vision zu erfüllen, die Fluggesellschaft zu sein, mit der jeder fliegen möchte.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, sagt:

Diese Ergebnisse sind ein Zeugnis für das Engagement unserer Mitarbeiter, die zielgerichtet zusammengearbeitet haben, um unsere Strategie umzusetzen. Ihre Bemühungen haben zu Verbesserungen der Kundenzufriedenheit in allen Kabinenklassen und zahlreichen anderen Kontaktpunkten geführt. Gleichermaßen haben sie nachhaltiges, profitables Wachstum erzielt und dabei disziplinierte Effizienz und ein konsequentes Engagement für Sicherheit beibehalten. Mit Blick auf die Zukunft bin ich zuversichtlich, dass wir weiterhin eine finanziell starke Fluggesellschaft sein werden, die außergewöhnliche Kundenerlebnisse liefert, das Mandat unserer Aktionäre erfüllt und zum langfristigen Wohlstand und Erfolg der VAE beiträgt.

Im Laufe des Jahres 2024 stärkte Etihad die Profitabilität und erweiterte die Margen durch eine optimierte Flotte und Netzwerk, verbesserte Effizienz und einen kontinuierlichen Fokus auf Produktivität. Die Fluggesellschaft stärkte ihr Netzwerk weiter durch 126 Interline-, Codeshare- und strategische Partnerschaften, darunter eine wegweisende Partnerschaft mit China Eastern, die erste ihrer Art zwischen einer nahöstlichen und einer chinesischen Fluggesellschaft, und eine strategische Partnerschaft mit SF Airlines zur Steigerung der Logistikkapazität und Netzwerkreichweite.

Etihad hatte die betriebliche Effizienz weiter gesteigert, wobei CASK und CASK ohne Treibstoff um jeweils 3 Prozent und 4 Prozent sanken. Die gesteigerte Effizienz zeigt sich auch in den Kosten für zentrale Funktionen, die deutlich langsamer wuchsen als die Kapazität.

Die starke Entwicklung der Umsatzerlöse und die kontinuierlichen Verbesserungen der Stückkosten führten zu einem bemerkenswerten Betriebsergebnis, wobei das EBITDA 1,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden AED) erreichte, was einer Steigerung von 32 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Der Gewinn nach Steuern für das Geschäftsjahr 2024 hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht, angetrieben durch eine starke Dynamik im Passagiergeschäft, eine robuste Erholung im Frachtgeschäft von Etihad und eine deutliche Reduzierung der Nettofinanzierungskosten – um fast 272 Millionen US-Dollar (1 Milliarde AED) oder 80 Prozent im Jahresvergleich – was die kontinuierliche Bilanzentschuldung widerspiegelt, unterstützt durch eine starke Liquiditätsgenerierung.

In Anerkennung der starken Verbesserung von Etihad stufte die Ratingagentur Fitch das Rating von Etihad im Juli 2024 auf A+ hoch und verwies dabei auf ihr wesentlich stärkeres eigenständiges Kreditprofil.

Die wichtigsten Highlights 2024 auf einen Blick:

Der Gesamtumsatz verzeichnete einen deutlichen Anstieg auf 6,9 Milliarden US-Dollar (25,3 Milliarden AED), eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Passagiereinnahmen stiegen um fast 1,1 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden AED), was ein verbessertes Netzwerk sowie erhöhte Kapazitäten und Volumina widerspiegelt.

Die Frachteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent, angetrieben durch erhöhte Kapazitäten (Steigerung von 12 Prozent im Jahresvergleich bei den beförderten Frachttonnen) sowie verbesserte Erträge in der zweiten Jahreshälfte.

Erreichte einen signifikanten NPS-Anstieg, angetrieben durch Serviceverbesserungen und ausgezeichnet mit mehreren Preisen, darunter Best Cabin Crew, Best Customer Experience, Best Economy Class und Environmental Airline of the Year zum dritten Mal in Folge.

Die starken Ergebnisse bei Umsatz und betrieblicher Effizienz führten zu einer bemerkenswerten Verbesserung der operativen Leistung, wobei das EBITDA um 32 Prozent im Jahresvergleich auf 1,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden AED) stieg.

Bemerkenswerte operative Leistung, bestätigt durch starke Liquiditätsgenerierung während des gesamten Jahres, mit operativem Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar (5,8 Milliarden AED), fast doppelt so hoch wie im Geschäftsjahr 2023.

Die Nettofinanzierungskosten sanken deutlich um fast 272 Millionen US-Dollar (1 Milliarde AED) oder 80 Prozent im Jahresvergleich, angetrieben durch kontinuierliche Bilanzentschuldung (Nettoverschuldungsquote von 2,5x im Geschäftsjahr 2023 auf 1,4x im Geschäftsjahr 2024).

Verbesserte Effizienz führte zu einem Rückgang sowohl der Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer (CASK) als auch der CASK ohne Treibstoff um 3 Prozent bzw. 4 Prozent im Jahresvergleich.

Der Gewinn nach Steuern für das Geschäftsjahr 2024 ist mehr als dreimal so hoch wie der Nettogewinn des Geschäftsjahres 2023.

Kapazitätsausbau mit einer Steigerung der ASK um 28 Prozent, hauptsächlich aufgrund von 12 zusätzlichen Flugzeugen und höherer Flugzeugauslastung. Die aus 97 Flugzeugen bestehende Betriebsflotte umfasst seit Dezember 2024 sechs neue A320 NEOs, ein neuer Flugzeugtyp, der im Mai 2024 eingeführt wurde.

Passagierzahlen stiegen mit bemerkenswertem Wachstum von 32 Prozent im Jahresvergleich auf 18,5 Millionen Passagiere.

Der Sitzladefaktor lag bei 87 Prozent, verglichen mit 86 Prozent im Jahr 2023.

Etihads Streckennetz wurde auf 80 Destinationen im Dezember 2024 erweitert, was das Engagement der Fluggesellschaft für eine verbesserte Zugänglichkeit und Konnektivität für ihren Drehkreuz Abu Dhabi und ihre Kunden unterstreicht, während sie gleichzeitig neue Märkte und Wachstumschancen erschließt.

