Air Canada beschafft US$921 Milliarden

Die kanadische Airlines gab bekannt, sie habe US$ 921 Millionen (CAN$1 Milliarde) an frischer Liquidität beschaffen können.

Dank verschiedenen Transaktionen mit Geldgebern und anderen Aktionären kann der erneute Konkurs der Airline wahrscheinlich abgewendet werden. Unter anderem hat Air Canada einen US$645 Millionen (CAD$700 Millionen) Kredit mit GE Canada Finance, Export Development Canada, Aeroplan Canada und ACE Aviation ausgehandelt. Damit kann die grösste Airline Kanadas einen Teil ihrer Schulden zurückzahlen und ihr Umlaufvermögen aufstocken. Ein weiterer Geldgeber, dessen Namen unbekannt blieb, will Air Kanada US$202,7 Millionen (CAD$220 Millionen) zu Verfügung stellen.

Link: Air Canada