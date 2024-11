Etihad Airways baut Streckennetz aus

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Die nationale Fluggesellschaft der VAE wird ihr Streckennetz um zehn neue Ziele erweitern. Diese strategische Expansion unterstreicht Etihads Position als eine der dynamischsten Fluggesellschaften weltweit.

Etihad Airways steht vor einem bedeutenden Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte: Die Fluggesellschaft wird zehn neue Destinationen in ihr Streckennetz aufnehmen. Die offiziellen Details zu den neuen Reisezielen werden am 25. November bekannt gegeben – ein wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der Airline.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, erläutert: "Mit dieser Ankündigung werden wir unser Streckennetz erheblich ausbauen. Nach der bereits erfolgten Bekanntgabe unserer neuen Verbindungen nach Prag, Warschau und Al Alamein für 2025 gehen wir nun den nächsten Schritt. Mit der gleichzeitigen Einführung von zehn neuen Destinationen setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort.

Diese Erweiterung spiegelt unser Engagement wider, das Flugerlebnis für unsere Gäste stetig zu verbessern. Dabei verbinden wir traditionelle emiratische Gastfreundschaft mit modernem Reisekomfort. Unser Ziel ist es, unseren Fluggästen attraktive Destinationen mit optimalen Flugzeiten und Frequenzen anzubieten."

Aktuell bedient Etihad 83 Ziele weltweit. Mit der Integration der zehn neuen Destinationen wird das Netzwerk auf 93 Städte anwachsen. Dies schafft für Geschäfts- und Privatreisende neue Möglichkeiten und stärkt zugleich Abu Dhabis Position als internationales Reiseziel.

Die Ankündigung wird von einer Social-Media-Kampagne auf TikTok begleitet. Ein ausführliches Video folgt am Freitag, den 22. November, das weitere Einblicke gewährt. Die vollständige Präsentation der neuen Ziele erfolgt dann am 25. November.

Weitere Informationen zu den neuen Destinationen werden auf den Social-Media-Kanälen von Etihad Airways veröffentlicht.

Über Etihad Airways

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Fluggesellschaften der Welt entwickelt. Von ihrem Sitz in Abu Dhabi aus fliegt sie Passagier- und Frachtziele im Mittleren Osten, in Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Zusammen mit den Codeshare-Partnern bietet sie Zugang zu Hunderten internationaler Destinationen. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Auszeichnungen für ihren überlegenen Service und ihre Produkte, das Frachtangebot, das Treueprogramm und mehr erhalten. Die Fluggesellschaft betrachtet die Bekämpfung der Klimakrise als die wichtigste Aufgabe unserer Zeit und wurde von Airline Ratings als Environmental Airline of the Year drei Jahre in Folge seit 2022 ausgezeichnet. Etihad hat umfangreiche Investitionen in Milliardenhöhe in den Erwerb und Betrieb treibstoffeffizienter Flugzeuge getätigt. Durch strategische Partnerschaften mit großen globalen Luftfahrtmarken und OEMs ist Etihad bestrebt, die Dekarbonisierung der Branche weiter voranzutreiben.

