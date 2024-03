Etihad Airways erweitert Flugplan

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways kündigt neue Strecken nach Antalya und Jaipur an und verstärkt das globale Netzwerk mit zusätzlichen Flugfrequenzen auf bestehenden Routen.

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat ihren Sommerflugplan aktualisiert und verstärkt so ihr globales Netzwerk. Die Erweiterung umfasst neue Flüge sowie eine Erhöhung der Frequenzen auf bestehenden Strecken.

Die Fluggesellschaft wird ihre internationale Präsenz durch die Einführung von Flügen zu zwei neuen, attraktiven Destinationen ausbauen: Ab dem 15. Juni werden dreimal wöchentlich saisonale Flüge zwischen Abu Dhabi und Antalya in der Türkei angeboten. Ab dem 16. Juni starten vier wöchentliche Flüge nach Jaipur in Indien.

„Unser aktualisierter Sommerflugplan ist ein wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie. Er bietet unseren Passagieren mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten“, sagt Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer von Etihad Airways.

„Wir möchten unseren Kunden einzigartige Reiseerlebnisse bieten und sie dazu einladen, Abu Dhabi zu entdecken – sowohl als spannendes Reiseziel als auch als Sprungbrett in die Welt. Mit der Ausweitung unserer Flüge und dem Ausbau unseres Netzwerks stärken wir die internationalen Verbindungen von Abu Dhabi und begrüßen mehr Besucher, die die reiche Geschichte und Kultur unseres Emirats erleben möchten. Dies schließt das außergewöhnliche Angebot im Terminal A des Zayed International Airport ein, das neue Maßstäbe für Komfort und Service setzt.“

Antalya an der herrlichen Türkischen Riviera und Jaipur, die lebendige Hauptstadt Rajasthans, bekannt als die "Pink City", bieten einzigartige Kulturerlebnisse, reiche Geschichte und beeindruckende Architektur.

Vom 15. Juni an verstärkt Etihad die Verbindungen zu wichtigen Zielen: Die Flüge nach Thiruvananthapuram und Amman werden beispielsweise auf 10 bzw. 14 pro Woche erhöht. Darüber hinaus werden zusätzliche Flüge nach Kairo, Karachi und Colombo angeboten. Die wöchentlichen Flüge steigen so auf insgesamt um 33 % im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres. Diese Expansion erhöht Etihads Destinationen von 65 auf 75 und verbessert so die weltweite Anbindung deutlich.

Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung nach Jaipur, womit Etihad nun 11 indische Destinationen anfliegt. Dies unterstreicht das Engagement für den indischen Markt und fördert die kulturellen sowie wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und den VAE.

Der neue Flugplan und die zusätzlichen Routen sind darauf ausgelegt, das Reiseerlebnis für Passagiere zu verbessern, indem sie mehr Verbindungen und Reiseoptionen erhalten. Zudem können sie die Annehmlichkeiten und den kundenorientierten Service im neu eröffneten Terminal A am Zayed International Airport Abu Dhabi genießen.

Der aktualisierte Flugplan ist bereits auf etihad.com buchbar.