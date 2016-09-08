Emirates mit zweiter A380 Linie nach Neuseeland

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wird ab dem 30. Oktober 2016 die bestehende tägliche Flugverbindung zwischen dem Drehkreuz Dubai und Christchurch mit Jets des Typs Airbus A380 bedienen.

Der Start der A380-Flüge in die Metropole auf der Südinsel Neuseelands erfolgt zeitgleich mit der Aufnahme der A380-Verbindung auf der täglichen Nonstopstrecke zwischen Dubai und Auckland. Insgesamt fliegt Emirates fünf Mal täglich zwischen seinem Drehkreuz und Neuseeland, darunter sind drei tägliche A380-Dienste von Dubai nach Auckland via Sydney, Melbourne oder Brisbane. Als einzige Airline bietet Emirates ganzjährig A380 Linienflüge von und nach Neuseeland an.

Emirates wird die erste Fluggesellschaft sein, die Christchurch im regelmäßigen Liniendienst mit dem größten Passagierflugzeug der Welt anfliegt. Bislang wurden auf der Strecke Jets des Typs Boeing 777-300ER eingesetzt. Zudem wird der Zwischenhalt in Bangkok entfallen und Passagiere reisen künftig zwischen Dubai und Christchurch mit nur einem Stopp in Sydney. Reisende aus Deutschland gelangen mit Emirates zehnmal täglich nonstop von Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg nach Dubai. Von dort aus bietet die Fluggesellschaft bequemen Anschlusszeiten in Richtung Neuseeland.

Der Emirates-Flug EK412 hebt täglich in Dubai um 10.15 Uhr ab und erreicht nach einen Stopp in Sydney Christchurch um 13.50 Uhr des Folgetages. Der Rückflug EK431 verlässt Christchurch um 18.45 Uhr mit Ankunft in Dubai um 5.15 Uhr des nächsten Tages nach einem Zwischenhalt in Sydney (alle Zeiten sind jeweils Ortszeiten). Dadurch reduziert sich die Reisezeit nach Dubai und weiter nach Europa um rund zwei Stunden pro Richtung.

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