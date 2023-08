Embraer expandiert in Portugal

Embraer wird in Portugal kräftig in neue Produktionsanlagen investieren. Der brasilianische Flugzeugbauer will in Zukunft komplexe Flugzeugstrukturen in Evora herstellen.

Anlässlich einer kleinen Feier in Lissabon gab Embraer heute im Beisein des portugiesischen Wirtschaftsministers das Bauvorhaben zwei neuer Produktionseinheiten in Portugal bekannt. Embraer will in der portugiesischen Stadt Evora in den nächsten sechs Jahren 100 Millionen Euro in eine Fabrik investieren, wo Teile in konventioneller Metallbauweise hergestellt werden und 48 Millionen für ein Werk für die Produktion von Baugruppen in Kunststoffbauweise. Die Investitionsmittel sind bereits in der Langzeitplanung der Unternehmung berücksichtigt und werden die anvisierten Finanzergebnisse nicht beeinträchtigen.