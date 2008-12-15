Embraer liefert 500. E-Jet aus
15.12.2008 RK
Mit der E-Jet Serie mutierte Embraer zum weltweit drittgrössten Flugzeugbauer in der Zivilluftfahrt, am Wochenende konnte der 500. E-Jet ausgeliefert werden.Der Embraer 170 ging an die französische Regional, die vornehmlich Flüge im Auftrag von Air France fliegt. Mit der E-Jet Serie war Embraer der erste Hersteller bei den Kurzstreckenjets der neusten Generation mit einer grösse zwischen 70 und 120 Sitzplätzen. Die E-Jet Serie aus Brasilien mutierte in den letzten Jahren zu dem unbestrittenen „Market Maker“ bei diesen kleineren Kurz- bis Mittelstreckenjets. Erst im Juni 2008 konnte Embraer den 400. E-Jet feiern. Link: Embraer Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?