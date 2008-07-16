Fly NIKI kauft Embraer Jets

Die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH unterzeichnete an der Luftfahrtausstellung in Farnborough einen Kaufvertrag für fünf Embraer 190.

Die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH unterzeichnete an Luftfahrtausstellung in Farnborough einen Kaufvertrag für fünf Embraer 190.