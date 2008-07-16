Fly NIKI kauft Embraer Jets
16.07.2008 RK
Die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH unterzeichnete an der Luftfahrtausstellung in Farnborough einen Kaufvertrag für fünf Embraer 190.
Die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH unterzeichnete an Luftfahrtausstellung in Farnborough einen Kaufvertrag für fünf Embraer 190.
Die fünf Embraer 190 haben einen Marktwert von 187,5 Millionen US Dollar. Neben den fünf Festbestellungen zeichnete NIKI fünf Kaufoptionen für den modernen Kurzstrecken Jet von Embraer. Die Flugzeuge werden mit 112 Sitzplätzen ausgerüstet. Die effizienten Jets aus Brasilien werden ab 2009 an Niki Laudas Airline geliefert.