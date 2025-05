EVA AIR erneuert Premium Economy Class

Boeing 787-10 EVA (Foto: Boeing)

Die taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR frischt ihre Premium Economy Class auf, die erste Maschine wurde auf der Strecke zwischen Taipeh und München eingesetzt.

Zwei Erfolgsgeschichten: 1992 ist sowohl für die Premiumairline EVA AIR als auch den Flughafen München ein besonderes Jahr: Am 17. Mai 1992 nahm der Flughafen München im Erdinger Moos pünktlich und reibungslos seinen Betrieb auf. Heute gehört der Flughafen zu den wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuzen Europas.

Im gleichen Jahr führte EVA AIR als erste Airline die Premium Economy Class mit separater Kabine unter dem Namen „Evergreen Deluxe Class“ ein. Die Idee hinter der Zwischenklasse war, dass Reisende, die sich keine Business-Class-Tarife leisten konnten, bereit sein könnten, für einen Sitz mit mehr Beinfreiheit auf Langstreckenflügen etwas mehr zu bezahlen. Nach dem Vorbild von EVA AIR folgten bald andere Fluggesellschaften diesem Modell. Was 1992 als neuartiges Konzept begann, hat sich heute zu einem Industriestandard etabliert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Premium Economy Class über drei Jahrzehnte hinweg spiegelt den ununterbrochenen Einsatz von EVA AIR für Innovation und Kundenzufriedenheit wider, ein Engagement, das die Fluglinie zu einem anerkannten Branchenführer in der globalen Luftfahrtindustrie positioniert hat.

Mit einem Gate-Event feiern Vertreterinnen und Vertreter von EVA AIR und dem Flughafen München am 17. Mai 2025 den ersten Langstreckenflug mit dem neuen Dreamliner und der vierten Generation der Premium Economy Class von München nach Taipeh. Und wiederum setzt EVA AIR Maßstäbe! „Wir sind stolz darauf, dass sich EVA AIR als erste Langstrecke für die nonstop München-Taipeh-Verbindung entschieden hat“, sagt Willy Lo, General Manager EVA AIR Deutschland. „Mit unserer hochwertigen Zwischenklasse können wir jetzt die hohe Nachfrage nach der Premium Economy Class sowohl im Leisure- als auch im Businessbereich noch besser bedienen.“

„Eine tolles Geburtstagsgeschenk: Mit dem weltweiten Premierenflug der neuen Premium Economy Class nach München setzt EVA AIR ein starkes Zeichen. Dieses tolle Produkt ist ein wichtiger Baustein und stärkt die Position unseres Flughafens als Premium-Hub und unterstreicht Münchens Bedeutung als Tor nach Asien für hochwertige interkontinentale Verbindungen“, sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Die vierte Generation der Premium Economy Class von EVA AIR, die dem Komfort einer Business Class ähnelt

Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze, die in einer 2-3-2-Konfiguration angeordnet sind. Branchenführend sind der Sitzabstand von 42 Zoll und der hochwertige Sitz, der eine bequeme Neigung von 8 Zoll ermöglicht, während der Platz für den nachfolgenden Passagier erhalten bleibt. Jeder Sitz ist mit modernen hochauflösenden 15,6-ZollBreitbildmonitoren und einem Multifunktions Unterhaltungssystem ausgestattet. Zudem bieten die Sitze kombinierte 110-V-Wechselstrom- und USB-Steckdosen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fluggäste gerecht zu werden.

Das neue Design betont die Privatsphäre mit seitlichem Sichtschutz an den Kopfstützen und eingebauten Leselampen. Die Kopfstützen, Armlehnen und Fußstützen sind mit hochwertigem Leder gepolstert und bieten ein sehr luxuriöses und komfortables Flugerlebnis. Ausreichend Stauraum in den Armlehnen und in den Fächern in der Rückenlehne ermöglichen es den Reisenden, persönliche Gegenstände bequem zu verstauen. Der Getränkehalter ist gut erreichbar. Armlehnen mit rollstuhlgerechtem Zugang zu den Gangsitzen sorgen dafür, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter Passagieren mit besonderen Bedürfnissen helfen können. Zu den Annehmlichkeiten und Serviceartikeln gehören doppelseitige Decken, umweltfreundliche Bambusservietten, hochwertige Kopfhörer und Porzellangeschirr der italienischen Traditionsmarke Guzzini. Passagiere, die von Taipeh abfliegen, erhalten das olivgrüne Amenity Kit, das gemeinsam mit der britischen Marke HUNTER entworfen wurde.

Passagiere auf dem Flug nach Taipeh erhalten die beige Ausführung – beide vereinen Stil und Funktionalität.

Der neue Boeing 787-9 Dreamliner verfügt über die Royal Laurel Class mit 26 Sitzen, die Premium Economy Class mit 28 Sitzen und die Economy Class mit 224 Sitzen. Alle künftigen Auslieferungen bieten diese Drei-Klassen-Konfiguration. Der Einsatz auf weiteren Europastrecken ist geplant, darunter sind Mailand und Direktflüge Wien nach Taipeh.

Die Geschichte der Premium Economy Class von EVA AIR

Erste Generation: Evergreen Deluxe-Klasse / Evergreen-Klasse

1992 leistete EVA AIR mit der Einführung der Evergreen Deluxe Class Pionierarbeit und war damit die erste Fluggesellschaft der Welt, die eine Premium-Economy-Kabine einsetzte. Diese innovative Klasse unterschied sich von den bestehenden First-, Business- und EconomyKlassen und war auf Boeing 747-400 und McDonnell Douglas MD-11 Flugzeugen verfügbar. Mit einem Sitzabstand von 38 Zoll, einer Sitzbreite von 18,5 Zoll und einem Neigungswinkel von 24 Grad bot sie im Vergleich zur Standard-Economy-Klasse 44 Prozent mehr persönlichen Freiraum. Die Kabine war mit Satellitentelefonen, persönlichen Monitoren an der Rückenlehne und digitalen Controllern ausgestattet, so dass die Passagiere für einen geringfügig höheren Preis ein Serviceerlebnis zwischen Business- und Economy-Klasse genießen konnten. Dieses revolutionäre Konzept löste einen weltweiten Wandel im Kabinenservice aus. Zu einer Zeit, als die meisten Fluggesellschaften noch gemeinsame Bildschirme für die Bordunterhaltung verwendeten, war EVA AIR Vorreiter bei der Einführung persönlicher Bildschirme, die ein noch nie dagewesenes Maß an Individualität und Komfort boten. In Verbindung mit den geräumigen Sitzen und dem außergewöhnlichen Service machte dies das neue Kabinenangebot unverwechselbar und in der gesamten Luftfahrtbranche sofort beliebt, so dass andere Fluggesellschaften diesem Beispiel folgten. 1995 wurde die Evergreen Deluxe Class in „Evergreen Class“ umbenannt, um das Prestigegefühl zu steigern und die Dienstleistungen umfassend zu verbessern.

Zweite Generation: Elite-Klasse

Im Jahr 2005, mit der Einführung der neuen Boeing 777-300ER-Flotte, benannte EVA AIR die „Evergreen Class“ in „Elite Class“ um und modernisierte die Kabinenausstattung. Die Sitze waren vergleichbar mit den Business-Class-Sitzen anderer Fluggesellschaften und wiesen einen Sitzabstand von 38 Zoll, eine Sitzbreite von 18 Zoll und eine 2-4-2-Sitzkonfiguration mit 63 Sitzen in der Kabine auf, um die Privatsphäre deutlich zu verbessern. Die Sitze konnten individuell angepasst werden und waren mit verstellbaren Kopfstützen, Kleiderhaken, Satellitentelefonen, Steckdosen, Reisekits und Decken ausgestattet.

Die persönlichen Monitore in den Rückenlehnen wurden von analogen 5,6-Zoll-Bildschirmen auf hochauflösende 8,4-ZollTouchscreens aufgerüstet. Die Elite Class erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem wurde sie 2008 von Skytrax als „World’s Best Premium Economy Class“ eingestuft und von Global Traveler als „Best Premium Economy Class“ prämiert.

Dritte Generation: Elite-Klasse/Premium Economy-Klasse

Im Mai 2014 führte EVA AIR zwei neue Boeing 777-300ER-Flugzeuge ein, die umfassende Verbesserungen bei Sitzdesign, Bordunterhaltungssystemen und Kabinenausstattung aufweisen. Die Sitze wurden mit Kopfstützen aus echtem Leder ausgestattet, die ein noch edleres Gefühl vermitteln. Der Sitzabstand blieb bei 38 Zoll, aber die Sitzbreite wurde auf 19,3 Zoll erhöht. Die persönlichen Bildschirme wurden von 8,4 Zoll auf 11-Zoll-Touch-Screen-LCDMonitore erweitert. Durch den Wegfall der traditionellen Bedienfelder für das Unterhaltungssystem unter den Sitzen wurde die Beinfreiheit weiter erhöht. Außerdem wurde jeder Sitz mit 110-Volt- und USB-Steckdosen ausgestattet, um dem wachsenden Bedarf der Passagiere nach Aufladen elektronischer Geräte gerecht zu werden. Um das Erlebnis zu verbessern, führte EVA AIR eine stimmungsvolle Beleuchtung in der Kabine ein, die durch durchdachte Farbanpassungen eine entspannende und dynamische Atmosphäre schafft. Die Passagiere kamen weiterhin in den Genuss von exklusivem Geschirr und internationalen Gourmet-Mahlzeiten, gepaart mit einer Auswahl an erlesenen Weinen und nicht-alkoholischen Getränken. Das neueste eX3 Bordunterhaltungssystem bot über die Star Gallery eine breite Palette von Unterhaltungsinhalten, die durch neugestaltete, hochwertige Kopfhörer für ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis ergänzt wurden. Um den Wiedererkennungswert der Marke zu erhöhen, hat EVA AIR im Januar 2018 die „Elite Class“ offiziell in „Premium Economy Class“ umbenannt. Mit verbesserten Serviceverfahren wollte die Fluggesellschaft allen Passagieren ein komfortableres, sichereres und angenehmeres Flugerlebnis bieten.

EVA AIR