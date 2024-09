LATAM erneuert Kabine der Dreamliner Flotte

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Um das Reiseerlebnis für die Passagiere an Bord weiter zu verbessern, startet LATAM ab sofort mit der Modernisierung von 24 ihrer Boeing 787 Dreamliner.

Bei dem Kabinenupgrade spricht die Airline von einer Gesamtinvestition von über 360 Millionen Dollar. Die Kabinenausstattung mit neuen Sitzen, Bordunterhaltung und Designverbesserungen soll komplett überarbeitet werden.Im Rahmen der Modernisierung wird die neue Premium Business Kabine mit dem neuen Recaro R7 Suite-Sitz (früher bekannt als CL6720) von Recaro Aircraft Seating ausgestattet. Dieses Sitzmodell wurde entwickelt, um mehr Privatsphäre, persönlichen Raum und Komfort für die Passagiere zu bieten. Zum ersten Mal wird er mit Sichtschutztüren ausgestattet sein, womit LATAM die erste Airline-Gruppe in Südamerika ist, die diese Funktion anbietet.

Die Sitze in der Economy Class werden ebenfalls komplett erneuert und mit modernsten Sitzen ausgestattet, die ergonomisch gestaltet sind und mehr Platz und Komfort bieten. Darüber hinaus werden die Passagiere mehr Komfort in den Economy-Plus-Sitzen genießen, die mehr Beinfreiheit, eine bessere Liegeposition, Fußstützen und einen exklusiven Gepäckraum bieten.

„Mit einem Design, das den einzigartigen Charakter der LATAM Gruppe widerspiegelt, und den feinen Details sollen die neuen Kabinen für ein erstklassiges Reiseerlebnis sorgen. Die neuen Premium-Business-Sitze sind ein bedeutender Schritt nach vorn und vereinen Komfort, Privatsphäre und Eleganz. Diese Modernisierungen positionieren LATAM als Branchenführer und bieten unseren Passagieren ein noch nie dagewesenes Maß an Komfort und ein exklusives Flugerlebnis“, sagt Paulo Miranda, VP of Customers der LATAM Airlines Group.

Die Sitze, sowohl in der Premium Business als auch in der Economy Class, werden mit bis zu 70 Prozent recyceltem Leder bezogen, einem Material, das bereits in den meisten Single-Aisle-Flugzeugen der LATAM-Gruppe verwendet wird. Diese Polsterung ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Herstellung dieses Materials um 87 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Leder. Darüber hinaus hat dieses Material nach Angaben des Herstellers Gen Phoenix bisher 21 Tonnen Abfall vermieden.

Economy-Passagiere können sich über Bluetooth mit dem Unterhaltungsprogramm an Bord verbinden und das größte Entertainmentprogramm der Region genießen, darunter mehr als 240 Filme, 740 TV-Serienepisoden, 1.500 Musiktitel und exklusive Inhalte von Max, Paramount+ und Disney+, die alle auf neuen 12-Zoll-High-Definition-Touchscreens angezeigt werden.

Darüber hinaus werden diese Flugzeuge mit der interaktiven 3D-Karte Arc™ von Panasonic ausgestattet, die detaillierte Informationen über Reiseziele aus der Luft liefert und es den Passagieren ermöglicht, ikonische Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Städten zu entdecken.

„Unsere enge Zusammenarbeit mit LATAM hat zu einem wirklich einzigartigen Sitz für ihre Business Class Passagiere geführt“, sagt Dr. Mark Hiller, CEO von RECARO Aircraft Seating und der RECARO Holding. „Das Modell R7 bietet Premium-Komfort, hebt die Privatsphäre auf ein neues Niveau und wird eine hervorragende Ergänzung für die Flotte und den südamerikanischen Markt sein.“

Von den 24 Flugzeugen die umgerüstet werden, sind zehn Boeing 787-8 – ausschließlich für den chilenischen Inlandsmarkt – sowie 14 Boeing 787-9, die in Chile, Brasilien und Peru eingesetzt werden. Die ersten Flugzeuge, die umgerüstet werden, sind die Boeing 787-8, die am 1. März 2025 den kommerziellen Flugbetrieb aufnehmen sollen.

Der gesamte Modernisierungsprozess der 24 Flugzeuge wird in den Wartungsstützpunkten in São Carlos (Brasilien) und Santiago (Chile) stattfinden. Die Modernisierung wird voraussichtlich bis Mitte 2026 abgeschlossen sein, da jede Nachrüstung je nach Upgrades zwischen ein und drei Monaten dauert.

LATAM