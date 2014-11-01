Eva Air

Eva Airways, Land: Taiwan Eva Airways wurde 1989 gegründet und sollte ursprünglich Evergreen Airways heissen, die Idee wurde wieder verworfen. Die Airline bedient vierzig Destinationen weltweit. Passagiere 2007/08: 6,8 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007/08: 52. Umsatz 2007/08: 2,768 Milliarden USD, Gewinn EBIT: (55,612 Mio USD).

EVA Air

EVA Air Building

376 Hsin-nan RD

Luchu, Section 1

Taoyuan, Hsien, Taiwan

Tel: +886 3 351 5151

Fax: +886 3 351 0005



www.evaair.com

EVA Air (Archiv: Robert Kühni)

Am 1. Juli 1991 begann die Airline mit dem ersten Flug. Von Taiwan aus fliegt EVA Air zu rund 40 internationalen Destinationen in Asien, Europa, Australien, dem Nahen Osten und der USA. Die Airline wurde von YF Chang als erste private internationale Airline in Taiwan gegründet. Seit 1991 expandiert die Airline und erobert den europäischen Luftraum. Mit europäischen Frachtflügen zwischen Amsterdam und Taipei wurde im Oktober 1996 begonnen. Insgesamt arbeiten 5.158 Angestellte bei EVA Air. Shanghai Airlines Cargo International hat einen Anteil von 25 % bei EVA Air.

Anzahl Flugzeuge:

Airbus A320-200: 1 Airbus A330-200: 11 Boeing 747-400 Combi: 7 Boeing 747-400F: 6 Boeing 777-300ER: 8 Boeing MD-11F: 9

Anzahl bestellte Flugzeuge:

Boeing 777-300ER: 7

Hauptbasis: Taipei Taoyuan International (TPE)