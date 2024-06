Der Flughafen Genf ist bereit für Sommerreisewelle

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Die Passagierzahlen am Genève Aéroport werden diesen Sommer hoch sein und fast das Niveau des Jahres 2019 erreichen.

Den Prognosen zufolge wird das Passagieraufkommen im Juli und August lediglich 1,6% bzw. 1,8% unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, liegen. Dies dürfte in diesen beiden Monaten 3,2 Millionen Passagiere bedeuten. In diesem Sommer werden von den Fluggesellschaften 124 Destinationen ab Genf angeboten. Genève Aéroport, easyJet, SWISS, Swissport, dnata und alle übrigen Akteure der Plattform sind mobilisiert und bereit, die Passagiere zu empfangen und ihnen diesen Sommer eine ganze Palette von Dienstleistungen anzubieten.

Für den Sommer 2024 ist das Angebot ab Genf sehr umfassend: 124 Destinationen, die von 45 Fluggesellschaften angeflogen werden, stehen den Passagieren zur Verfügung, nicht nur nach Europa, sondern auch darüber hinaus, insbesondere nach Nordamerika, in den Nahen Osten und nach Afrika.

Seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für den Sommer bei allen Partnern der Plattform auf Hochtouren: die Belegschaft wird verstärkt, die Planung mit allen Mitarbeitenden koordiniert, die Verfahrensregeln aufgefrischt, die Teams gemäss den Verkehrsprognosen eingeplant usw.

Die Zuverlässigkeit des Flugbetriebs liegt nicht allein in den Händen von Genève Aéroport, der dort tätigen Fluggesellschaften und der lokalen Partnerunternehmen. Externe Faktoren, wie die Anfälligkeit bestimmter Flughäfen, Überlastungen des Luftraums, soziale Bewegungen, die Euro 2024, die Olympischen Spiele oder schlechte Wetterbedingungen können den Betrieb stören. Gemeinsam wird alles getan, um den Passagieren einen verlässlichen Flugdienst zu bieten, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Flüge der ersten Welle (zwischen 6.00 und 8.00 Uhr) gelegt wird, die einen grossen Einfluss auf den Ablauf des gesamten Tages haben.

GUTSCHEIN FÜR ERMÄSSIGTE BAHNBILLETTE

Neu im Jahr 2024: Genève Aéroport hat mit seinen Partnern SBB und TPG die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln verstärkt, einerseits durch Angebote von "Frühzügen" ab Biel, Freiburg und Sitten und andererseits durch Aerobusse, damit die Passagiere den Flughafen für die Flüge der ersten Welle leichter erreichen können.

Darüber hinaus führt Genève Aéroport im Rahmen seiner Politik zur Unterstützung der nachhaltigen Mobilität eine Initiative durch, die Reisende dazu ermutigen soll, von über 380 in Frage kommenden Bahnhöfen aus mit dem Zug zum Flughafen zu fahren und so eine umweltfreundliche und praktische Alternative zum Auto zu bieten.

Ab Dienstag, dem 18. Juni 2024, können Bahnreisende, die im Besitz eines Flugtickets von und nach Genf sind, eine Billettermässigung von CHF 10.- pro Strecke und Person erhalten, indem sie das Antragsformular auf der Website www.gva.ch/mareductiondetrain ausfüllen. Sobald der Antrag bestätigt ist, wird per E-Mail ein "einmaliger Ermässigungscode" verschickt, der beim Kauf eines SBB-Billettes zum vollen, halben oder Sparpreis, in der 1. oder 2. Klasse, auf den Strecken von und zum Flughafen Genf, von und zu einem berechtigten Bahnhof verwendet werden kann.

"Genève Aéroport hat sich hohe Ziele im Bereich der sanften Mobilität und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gesteckt. Bis 2030 streben wir einen Anteil von 58% der Passagiere von Genève Aéroport an, die die Flughafenplattform mit nachhaltigen Verkehrsmitteln erreichen. Heute, nach der Erholung von der Covid-Pandemie, haben wir die 50%-Marke erneut überschritten", erklärt André Schneider, Generaldirektor.

EASYJET: 25-JÄHRIGES BESTEHEN MIT PERSONALEINSTELLUNGEN UND NEUEN STRECKEN

easyJet feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen seiner Niederlassung in der Schweiz. Mit nur drei Strecken zu Beginn ist die Fluggesellschaft heute mit einem Marktanteil von über 40% die Nummer eins in Genf.

Im Hinblick auf die Sommernachfrage hat easyJet sein Streckennetz für die Saison auf 86 Destinationen ab Genf erweitert, darunter sieben neue: Rabat (Marokko), Lanzarote (Kanarische Inseln, Spanien), Funchal (Madeira, Portugal), Djerba (Tunesien), Bari und Salerno (Italien) sowie Rhodos (Griechenland). Der Ausbau des Angebots wird durch die Einstellung von 80 neuen Besatzungsmitgliedern ergänzt, um die Ankunft von zwei A320 in der lokalen Flotte zu begleiten.

Operativ hat die Fluggesellschaft erfolgreich eine Reihe von lokalen Massnahmen eingeführt, um die Zahl der Starts nach 22 Uhr zu reduzieren. Das Ergebnis: -85% der Flüge zu britischen Zielen und -52% und in die Europäische Union (vs. 2023).

easyJet investierte auch in ein neues Betriebskontrollzentrum am Hauptsitz in London Luton. Dank eines neuen Tools und die Nutzung künstlicher Intelligenz können die 250 Mitarbeitenden des Zentrums, die sich Tag und Nacht ablösen, zeitnah die besten Optionen für den Einsatz der 2.000 täglichen Flüge der Fluggesellschaft in Europa während der Hochsaison ermitteln.

"Dieses 25-jährige Jubiläum steht für eine Schweizer Success Story. Wir haben den Luftverkehr demokratisiert und bieten allen die Möglichkeit, in ganz Europa zu reisen, sei es zum Vergnügen, aus geschäftlichen Gründen oder um Angehörige zu besuchen. Während 2024 für easyJet die Rückkehr zum Pre-Covid-Angebotsniveau markiert, haben wir unsere lokale Verankerung mit Neueinstellungen in der Schweiz, einer Bereicherung des Angebots an Reisezielen und Aufenthalten mit easyJet holidays verstärkt. Gleichzeitig investieren wir weiterhin in die betriebliche Effizienz, die Optimierung unserer Flugpläne und den ökologischen Wandel, insbesondere durch die Erneuerung der lokalen Flotte", sagt Jean-Marc Thévenaz, Direktor von easyJet Switzerland.

SWISS ERWEITERT IHR SOMMERFLUGPLAN MIT OSLO UND BAUT IHR SWISS AIR RAIL ANGEBOT AUS

SWISS freut sich, die Aufnahme von Oslo in ihren Sommerflugplan ab Genf bekannt zu geben. Zusätzlich zu dieser neuen Verbindung wird die Fluggesellschaft den ganzen Sommer über weiterhin die skandinavischen Städte Kopenhagen und Stockholm anfliegen. Insgesamt werden 41 Verbindungen zu einem Netzwerk von europäischen Zielen und einem interkontinentalen Ziel nach New York angeboten. Zu den beliebtesten Zielen in dieser Saison gehören Griechenland, Portugal, Spanien sowie New York mit einem täglichen Flug.

Im Bereich der Dienstleistungen baut SWISS mit den SBB das SWISS Air Rail-Netz ab Genève Aéroport aus. Neu sind Vevey, Montreux, Sion, Siders, Visp und Brig an das SWISS Flugnetz angeschlossen und bieten den Reisenden neue, attraktive Verbindungen zu diesen beliebten Schweizer Destinationen.

Nach einer soliden Leistung über Ostern erwartet SWISS einen Sommer mit deutlich steigenden Passagierzahlen. Als Reaktion auf diese steigende Nachfrage wurde das gesamte Flugangebot im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

"Die Zuverlässigkeit und Stabilität unseres Streckennetzes hat für unsere Fluggesellschaft weiterhin Priorität. Letztes Jahr waren wir die stabilste Fluggesellschaft Europas und wir streben an, diese Position auch diesen Sommer zu halten, indem wir unseren Kunden die Zuverlässigkeit bieten, die sie zu Recht von uns erwarten können", sagte Romain Vetter, SWISS Direktor für die Westschweiz.

SWISSPORT: PLANUNGSMODELL FÜR DIE ANTIZIPATION VON UNREGELMÄSSIGKEITEN

Um den operativen Bedarf zu decken, hat Swissport seinen Personalbestand mit der Einstellung und Schulung von 130 Mitarbeitenden zwischen Januar 2024 und heute weiter ausgebaut. Swissport erwartet, im Sommer mehr als 170 Flüge und durchschnittlich fast 23'000 Passagiere pro Tag abzufertigen.

Swissport deckt über 70% der Bodenabfertigungsdienste in Genf ab. Unregelmässigkeiten, die manchmal in Folge auftreten, können die Verfügbarkeit der Teams beeinträchtigen. Um diese verschiedenen Irregularitäten, die vor allem auf Wetterbedingungen oder Überlastungen des Luftraums zurückzuführen sind, bestmöglich zu berücksichtigen, hat Swissport im Sommer 2023 ein Schichtplanungsmodell getestet, das die statistischen Daten der Verspätungen der vergangenen Jahre einbezieht. Dieses Antizipationsmodell, das die im Sommer 2023 berechneten Unregelmässigkeiten berücksichtigt, wird im Sommer 2024 erneut angewendet und konsolidiert, so dass die Dauer bis zur Abdeckung von Flügen bei solchen Ereignissen verkürzt werden kann.

DNATA BEREIT FÜR SOMMER 2024

Wie Swissport hat auch dnata seine Belegschaft durch zahlreiche Neueinstellungen vergrössert. Das Unternehmen hat sein Augenmerk auch auf weiterführende Ausbildung und eine höhere Polvalenz der Mitarbeitenden gerichtet. Darüber hinaus wurde viel Arbeit in die Antizipation von Risiken investiert.

Flughafen Genf