Austrian mit mehr Passagieren

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Dezember 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 805 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 13,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 5,9 Prozent auf 1,783 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 4,8 Prozent auf 1,277 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist um 0,7 Prozentpunkte auf 71,6 Prozent zurückgegangen.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 11,385 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 5,1 Prozent.