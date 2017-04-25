Austrian nimmt dreizehnten Embraer in Betrieb

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Letzte Woche hob ein weiterer Embraer Jet unter der Flugnummer OS 375 zu seinem Erstflug von Wien nach Amsterdam ab.

Der Embraer mit der Kennung OE-LWE ist das 13. Flugzeug dieses Typs in der Austrian Flotte. Damit betreibt der rot-weiß-rote Carrier die größte Embraer 195 Flotte in Europa und die zweitgrößte weltweit hinter der brasilianischen Fluglinie Azul. Die Embraer Jets werden auf Kurz- und Mittelstrecken in Zentral- und Osteuropa zu mehr als 60 Flughäfen eingesetzt. Bis Ende 2017 wird Austrian Airlines insgesamt 17 Flugzeuge dieses Typs einflotten und damit schrittweise 21 Fokker Flugzeuge ersetzen.

Der Embraer verbraucht pro Sitzplatz rund 18 Prozent weniger Treibstoff als die Fokker und ist damit wesentlich umweltschonender unterwegs. Für Passagiere erhöht sich der Reisekomfort durch den Flottentausch: Die mit zwei Zweierreihen ausgestattete Kabine ist durch ihre ergonomische Bauweise besonders geräumig und bietet dem Passagier damit mehr Raumgefühl. Die Embraer-Jets haben ein Durchschnittsalter von vier Jahren und bieten Platz für 120 Passagiere. Der Neuwert eines Embraer-Jets beträgt rund 52 Millionen USD.