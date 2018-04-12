Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im März 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1 Million Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 13,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 6,3 Prozent auf 2,021 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 15,6 Prozent auf 1,518 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2017 um sechs Prozentpunkte und erreichte 75,1 Prozent.

Im ersten Quartal 2018 flogen mit Austrian Airlines insgesamt 2,481 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 13,3 Prozent.