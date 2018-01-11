Austrian mit mehr Passagieren

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Dezember 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 900 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um drei Prozent auf 1,836 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 1,353 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist um zwei Prozentpunkte auf 73,7 Prozent angestiegen.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 12,850 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 12,8 Prozent.