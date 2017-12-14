Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im November 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 953 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 9,3 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung bei Austrian um 0,3 Prozent auf 1,828 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 3,5 Prozent auf 1,334 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf immer noch relativ tiefe 73,0 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 11,952 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 12,9 Prozent gleichkommt.