Düsseldorf unter den Top Airports

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf überzeugt im European Airport Index 2024. Düsseldorf verbessert sich um zehn Plätze und landet auf dem sechsten Rang.

Für viele Reisende beginnt die schönste Zeit des Jahres bereits am Flughafen – wenn die Anreise bequem ist und der Aufenthalt im Terminal entspannt und ohne lange Wartezeiten verläuft. Dass dies für den Düsseldorfer Flughafen gilt, bestätigt ganz aktuell der European Airport Index 2024.

Die amerikanische Verbraucherschutzgruppe Consumer Choice Center untersucht regelmäßig die Passagierfreundlichkeit der 30 verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Die Airports werden in insgesamt 16 Kategorien bewertet, darunter Verkehrsanbindung, Nähe zum Stadtzentrum, Serviceangebote, Shops und Gastronomien, Vielfältiges Airline-Portfolio, Anzahl der Destinationen im Flugplan und Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich der Düsseldorfer Airport deutlich um zehn Plätze und schneidet mit einem beeindruckenden sechsten Platz ab.

„Wir freuen uns über die gute Platzierung unter den Top Ten-Flughäfen im European Airport Index 2024“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Flughafens Düsseldorf. „Das Ergebnis unterstreicht unseren Anspruch, ein erstklassiger Flughafen für unsere Passagiere und Airline-Partner zu sein. Wir arbeiten konsequent daran, unsere Services und operativen Abläufe kontinuierlich zu verbessern, um unseren Gästen ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten.“

Qualitätsoffensive zeigt Wirkung

Hoher Passagierkomfort und effiziente Abläufe im Terminal tragen maßgeblich zur starken Platzierung in diesem Jahr bei. Hier zeigt sich die starke Wirkung von Off-Block, der seit dem vergangenen Jahr laufenden Qualitätsoffensive des Flughafens. Mit Serviceangeboten wie DUSgateway oder dem zusehends ausgeweiteten Self Bag Drop-Angebot ist der Aufenthalt am Airport für die Passagiere verlässlich planbar und bequem. Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gehören der Vergangenheit an. Selbst in der verkehrsreichsten Zeit im Sommer konnten 95 Prozent der Fluggäste die Kontrollstellen in weniger als zehn Minuten passieren. Der Düsseldorfer Flughafen zeichnet sich nicht zuletzt auch durch kurze Wege zum Gate aus. Da die Flugsteige im Sicherheitsbereich verbunden sind, können Reisende jede Kontrollstelle nutzen und gelangen schnell zu ihrem Gate. So bleibt mehr Zeit zum Schlendern und Genießen. Flughafenweit laden rund 80 Geschäfte und Gastronomien zum Shoppen und Schlemmen ein.

DUS punktet ebenfalls mit seiner hervorragenden verkehrlichen Anbindung und seiner Nähe zum Stadtzentrum. Die Lage im Schnittpunkt mehrerer wichtiger Autobahnen, der Fernbahnhof Flughafen an einer der meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands, die Schwebebahn SkyTrain, die die Passagiere in wenigen Minuten zum Terminal bringt, die S-Bahn-Station im Tiefgeschoss des Terminals – der Düsseldorfer Airport ist sehr gut erreichbar und bietet vielfältige Alternativen für die individuelle An- und Abreise. Mit dem DUSsharing hub in unmittelbarer Terminalnähe ist DUS außerdem Vorreiter in Sachen Carsharing und geteilter Mikromobilität. Seit März dieses Jahres bietet der Flughafen am Terminal auch einen eigenen Abholbereich für Passagiere, die den Ride-Hailing-Dienst Uber buchen.

Düsseldorf unter den Top-Airports in Europa

Auf den vorderen Plätzen des European Airport Index 2024 rangieren der Flughafen Zürich, gefolgt von Kopenhagen, Brüssel und Helsinki. Frankfurt sicherte sich den fünften Platz. Der Düsseldorfer Flughafen reiht sich mit nur 1,5 Punkten Abstand knapp dahinter auf dem sechsten Platz ein.

Nicht nur im European Airport Index kann der Düsseldorfer Flughafen punkten: Bei den renommierten Skytrax World Airport Awards 2024 erreichte Düsseldorf die zweithöchste Platzierung unter den deutschen Flughäfen und belegte zudem in der Kategorie „Best Regional Airport in Europe“ den zweiten Platz. Im Airhelp Score, der die Pünktlichkeit und die Zufriedenheit der Reisenden bewertet, wurde Düsseldorf sogar als bester deutscher Großflughafen ausgezeichnet.

Flughafen Düsseldorf