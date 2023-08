Continental kürzt 1.700 Stellen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Nachdem Continental Airlines einen Quartalsverlust von US$ 213 Millionen verbuchen musste, hat sie heute den Abbau von 1.700 Jobs angekündigt.

Die in Houston beheimatete Airline schloss das zweite Quartal mit einem Verlust von US$ 1,72 pro Aktie ab. Ohne einmalige Aufwände lag die Fluggesellschaft mit US$ 169 Millionen im Minus. Der Gesamt-Umsatz schrumpfte um 22,7 Prozent auf US$ 3,1 Milliarden und die Einnahmen aus dem Passagierverkehr gingen sogar um 24,2 Prozent zurück. Schuld daran waren gemäss Angaben der Continental tiefere Preise, der Rückgang der Nachfrage und die Angst vor dem H1N1 Virus. Die Airline machte nur wenige Angaben zu den geplanten Stellenkürzungen. Sie will freiwillige Programme anbieten um die Zahl der Entlassungen tief halten zu können. Vom Abbau betroffen sollen sowohl Managerpositionen als auch Flugbetriebsrelevante Stellen sein. Continental will ausserdem die Gepäckgebühren um US$ 5 anheben.

