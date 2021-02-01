Weiterhin keine Erholung bei SilkAir

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im Dezember 2020 lediglich 9,1 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 97,9 Prozent weniger als im Vorjahresdezember.

Bei Silkair zeichnete sich auch im Dezember keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresdezember um 95,9 Prozent auf 37,7 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage ist um 98,2 Prozent auf 13,8 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 36,6 Prozent, das waren 47,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresdezember.