Mit Silkair flogen weniger Passagiere

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Die Singapore Airlines Tochter Silkair konnte im Dezember 2019 insgesamt 438 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von sechs Prozent.

Das Angebot wurde um 13,2 Prozent auf 911,9 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um 7,6 Prozent auf 768,3 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge konnte um 5,1 Prozentpunkte auf durchschnittlich 84,3 Prozent gesteigert werden.