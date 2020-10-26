Silkair meldet Septemberzahlen

SilkAir Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Silkair konnte im September 2020 lediglich 4.900 Fluggäste (Vorjahresseptember 389,5 Tausend) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 98,7 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Bei Silkair zeichnete sich auch im September keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresseptember um 98,1 Prozent auf 17,8 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage ist um 99,1 Prozent auf 6,6 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 37,1 Prozent, das waren 40,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresseptember.