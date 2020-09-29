Weiterhin Flaute bei Silkair

SilkAir Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Silkair konnte im August 2020 lediglich 2.900 Fluggäste (Vorjahresaugust 421 Tausend) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 99,3 Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Bei Silkair zeichnete sich auch im August keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 98,4 Prozent auf 15,7 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage ist um 99,3 Prozent auf 5,3 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 33,8 Prozent, das waren 47,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust.