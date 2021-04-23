Weniger Passagiere bei Silkair

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im März 2021 lediglich 8,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht wegen der Corona Krise einem weiteren Einbruch von 92,2 Prozent.

Im März vor einem Jahr hat sich die Corona Krise bei Silkair zum zweiten Mal nach den Februarzahlen bemerkbar gemacht. Im März 2021 flogen mit Silkair noch 112,2 Tausend Passagier, was damals einem Einbruch von 75 Prozent entsprach. Auch heute nach einem Jahr zeichnet sich in Asien keine Erholung ab, lediglich 8,7 Tausend Passagiere stiegen in diesem März bei Silkair zu. Das Angebot wurde um 92,3 Prozent auf 30,7 Tausend Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage ist um weitere 92,9 Prozent auf 14,8 Tausend Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich um 4,2 Prozentpunkte auf durchschnittlich 32,2 Prozent weiter verschlechtert.