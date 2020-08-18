Silkair mit fast keinen Passagieren

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im Juli 2020 lediglich 1.700 Fluggäste (Vorjahresjuli 423 Tausend )an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 99,6 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Bei Silkair zeichnete sich im Juli keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 99,3 Prozent auf 6,7 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um 99,6 Prozent auf 1,7 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 43,3 Prozent, das waren 36,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.